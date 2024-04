Un dato poco alentador que no deja bien parado a Millonarios en la Conmebol y Sudamérica.

De esta manera, Millonarios se aferra a la segunda vuelta de la fase de grupos para poder mejorar su rendimiento internacional y mantenerse en la competencia. Los números, no solamente los recientes, dejan ver que sus participaciones en la Conmebol cargan con una gran deuda en la historia. Estamos hablando de uno de los más grandes de Colombia que nunca ha podido ni siquiera ser finalista. Duro panorama para el ‘Embajador’.

Por otra parte, la derrota ante Palestino no solo agrava la situación de Millonarios en la actual edición, sino que también resalta el pobre rendimiento del equipo en torneos internacionales bajo el mando del técnico Alberto Gamero. En total, el entrenador colombiano ha dirigido 19 partidos entre Copa Libertadores y Copa Sudamericana, con un saldo de 6 victorias, 4 empates y 9 derrotas, para un rendimiento del 38,5%.

Millonarios, que por estos días está enfocado en la Liga Colombiana I-2024 y las actividades en el grupo A en cuadrangulares semifinales, recibe un dato poco alentador que no lo deja bien parado en la Conmebol y Sudamérica. Vale recordar que el ‘Embajador’ participa en la Copa Libertadores e integra el grupo E con Bolívar de La Paz, Palestino de Chile y Flamengo de Brasil.

