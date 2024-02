"Él sabrá por qué no está": Gamero y la incómoda declaración a uno de sus convocados habituales

Millonarios se prepara para enfrentar a Patriotas este sábado en el estadio La Independencia de Tunja. El equipo ya viajó a territorio boyacense, pero lo hizo sin uno de sus jugadores que ha sido protagonista, no está lesionado, pero que no fue convocado por decisión técnica, Beckham David Castro.

El entrenador Alberto Gamero, durante la rueda de prensa previa al compromiso, habló sobre el tema y le respondió a uno de los periodistas que le preguntó por la actualidad del jugador. “Él sabrá por qué no está”, fue una de las frases del entrenador.

Vea también: Les pasaron una camiseta de Nacional a los de FuckNews y la reacción incendió las redes

Gamero sobre Beckham

A Gamero nunca le ha gustado cuando le preguntan por jugadores que no están, sin embargo, varios hinchas se han cuestionado las razones por las que han dejado de lado al jugador. El entrenador no fue claro, pero dejó ver que algo está pasando con el extremo.

“Sobre Beckham, es incómodo que me pregunten por jugadores que no están. Él no está por una decisión de la interna y son decisiones que se toman para el mejoramiento del jugador”, aseguró el técnico.

Convocados de Millonarios para enfrentar a Patriotas

Alberto Gamero recuperó varias fichas en el medio campo, además, de llamar por primera vez al nuevo refuerzo, al ya conocido Emerson Rivaldo Rodríguez. Para este compromiso viajó con Larry Vásquez, Daniel Cataño, Mackalister Silva y Juan Carlos Pereira, todos venían de lesionados. En el frente de ataque, vuelve Leonardo Castro y el ya mencionado, Emerson.

El único jugador que no viaja y que se perderá el compromiso, también por lesión, es Andrés Llinás, quien terminó siendo baja de última hora.