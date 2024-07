La Gimnasia artística ha sido una de las grandes sorpresas positivas para Colombia en los Juegos Olímpicos de París 2024, esto debido a las destacadas participaciones de los deportistas, tanto en lo femenino como en lo masculino, lo que es un hecho histórico para el país en este deporte, el cual le está dando un par de alegrías.

Una de las cartas colombianas en la Gimnasia artística, era Luisa Blanco, atleta que representa al departamento de Boyacá y que buscaba hacer historia, metiéndose a las finales de la competencia, algo que inicialmente no tenía muchas posibilidades, pero rompiendo todos los pronósticos lo logró.

Luisa Blanco en las finales de Gimnasia

Luisa Blanco logró meterse a la gran final del All Around femenino, quedando en el puesto 30 en la tabla, pero debido a que un mismo país no puede meter a las finales a más de dos atletas, como sucedió con Japón, Estados Unidos, Canadá, Italia y Brasil, por lo que la colombiana logró la posición 24, última casilla disponible para meterse a las finales.

Luisa registró, salto: 13.466, barras asimétricas: 12.833, barra de equilibrio: 12.766 y piso: 12.633, para conseguir un acumulado final de 51.698, puntuación que la clasifica a las finales de la Gimnasia, algo que nunca había conseguido a una gimnasta en Colombia, por lo que la nacida en Los Ángeles pero de familia colombiana.

Foto: Comité Olímpico Colombiano.

¿Cuándo disputa Luis Blanco la final de Gimnasia?

Ahora Luisa Blanco buscará seguir haciendo historia para Colombia y conseguir una medalla en los Juegos Olímpicos de París 2024, cuando el próximo jueves 1 de agosto a las 11: 15 AM, hora de Colombia, dispute las finales del All Around femenino, en donde todo el país estará apoyándola para que pueda lograr meterse en el podio.