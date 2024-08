El hincha de Millonarios, Javier Acosta, falleció en el medio día de este 30 de agosto, después de tomar la decisión de realizarse la eutanasia, debido a la bacteria que le generó un cáncer en su sangre, historia que ha tenido muy conmovidos a los colombianos, los cuales le han expresado miles de mensajes de cariño.

Al fanático del club ‘embajador’ le realizaron el procedimiento en un lugar privado, acompañado de su familia, así lo confirmó el hospital San Ignacio por medio de un comunicado de prensa, en medio de la presencia de decenas de hinchas del cuadro ‘azul’ que asistieron al centro médico a expresarle un mensaje de apoyo a Javier.

El último mensaje de Javier Acosta

Javier se mostró muy activo en sus redes sociales, lugar por el que dio a conocer su caso, por el que también recibió muchos mensajes de cariño y apoyo, no solamente para él, sino que para su familia, la cual lo ha acompañado a lo largo de este difícil momento, pero por este mismo medio dedicó sus últimas palabras a las personas que han estado pendiente de él.

Por medio de su cuenta Facebook, Javier dedicó unas palabras, en donde inicialmente confirmó que su procedimiento se realizaría en otro lugar diferente al hospital San Ignacio, allí publicó una fotografía, en la que aseguró que debido a todo el proceso que ha llevado se ve más “demacrado”, por lo que faltaban pocos minutos para poder descansar.

Foto: Facebook Javier Acosta PK

Minutos después, Acosta también replicó una invitación que hizo su parche llamado ‘La Pesada de Kennedy’, grupo con el que recorrió varios estadios del país para apoyar a Millonarios, en dicha publicación, Javier invita a las personas que quieran acompañar a sus amigos a realizarle un homenaje en el estadio El Campín.

Publicidad

Publicidad

Foto: Javier Acosta PK.

ver también El último adiós de Javier Acosta, hincha de Millonarios al que le practicaron la eutanasia

El mensaje de Javier Acosta a los hinchas del FPC

“Les puedo decir a todos los hinchas del fútbol que respetemos la vida, no somos los dueños de nuestra propia vida como para ir a quitarle la vida a los demás porque sí, debemos ser tolerantes, debemos ser hinchas y respetar. Todos no pensamos igual, seamos hinchas y no vándalos, no seamos injustos, todos tenemos una mamá, hijos, hermanos, padres y ellos son los que sufren”, dijo Javier en una entrevista para ‘Los 40 Principales’.