“Hubo dos tiempos. Uno más claro para ellos y otro mucho más claro para nosotros. Empatamos y pudimos aumentar el marcador. En el segundo tiempo tuvimos transiciones, elaboración y terminamos mejor. En la tanda de los penaltis, Dios lo manda para ellos. Felicitaciones a Bucaramanga. Los muchachos compitieron como queríamos competir y no pudimos clasificar”, dijo Alberto Gamero tras la eliminación.

En esta ocasión, el turno fue para el periodista Carlos Orduz, quien explotó en vivo en ESPN tras la eliminación de Millonarios en la Copa Colombia. En el programa Balón Dividido, dejó sus impresiones y no le perdonó nada al equipo bogotano.

Atlético Bucaramanga supo inyectar angustia en el rival, fue agresivo en el ataque y mostró las falencias del equipo azul, principalmente en el primer tiempo. El actual campeón de la Liga Colombiana no se dejó amedrentar por la grandeza de Millonarios y expuso jerarquía, tanto en los 90 minutos como en los penaltis.

