Junior de Barranquilla y Deportivo Pereira suman tres puntos, mientras que Atlético Bucaramanga y Millonarios no tienen cero. En la próxima fecha, El club barranquillero visitará el estadio Alfonso López (vs. Bucaramanga), mientras que el ‘Embajador’ será local en El Campín contra el equipo ‘Matecaña’.

De esta manera, Millonarios y Atlético Bucaramanga están obligados a ganar en la segunda fecha para no permitir que Pereira y Junior tomen ventaja en el grupo A. Eso, resaltando que Junior y el club ‘Embajador’ tendrán compromisos en Copa Libertadores durante la semana, que puede alterar la competencia en el fútbol colombiano.

Millonarios sale herido del Metropolitano de Barranquilla luego de la victoria de Junior. Golpe clave que lo deja muy adolorido en la Liga Colombiana I-2024. Por la primera fecha del Grupo A, el club ‘Embajador’ no pudo y el ‘Tiburón’ fue contundente con un Carlos Bacca totalmente inspirado.

