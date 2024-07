Radamel Falcao debutó con Millonarios en el empate contra Deportivo Independiente Medellín y no dudó en hablar de Alberto Gamero.

El 18 de julio de 2024 quedará marcado en la historia del fútbol colombiano como el día en el que Radamel Falcao García debutó en la Liga Colombiana. Fue un empate contra el Deportivo Independiente Medellín y después de su primer partido con Millonarios, ‘El Tigre’ no dudó y habló de Alberto Gamero.

La primera fecha de la Liga Colombiana II-2024 tenía como partido estelar la visita de Millonarios al estadio Atanasio Girardot para enfrentar al DIM. Se esperaba que Radamel Falcao debutara iniciando como titular, pero Gamero sorprendió.

Millonarios saltó a la cancha con Iván Arboleda; Delvin Alfonzo, Andrés Llinás, Danvis Banguero; Felix Charrupí, Daniel Giraldo; Jhon Córdoba, David Silva, Daniel Ruiz y Leonardo Castro. ¿Por qué no empezó titular Falcao García? Alberto Gamero lo explicó todo.

“Tuvimos una semana agotadora y nos dimos cuenta de eso. Tuvimos que ir a unos clubes privados para que nos prestaran la cancha y ahí los jugadores se tenían que tomar cada uno 50 y 100 fotos. Después fiemos a la presentación el miércoles donde los jugadores prácticamente salieron a las 9 o 10 de la noche y teníamos que entrenar al día siguiente. Ese día viajamos y llegamos aquí a Medellín casi a las 6:30 de la tarde, todo el día despierto”, empezó diciendo Alberto Gamero en conferencia de prensa.

Falcao (der.) en el banco de suplentes de Millonarios. (Foto: Vizzor Image)

Después del desgaste que explicó el entrenador de Millonarios, el mismo Gamero le preguntó a Falcao si quería empezar el partido o terminarlo. “Se habló con él y de común acuerdo optamos porque él terminara. De pronto si el partido lo fuéramos ganando y no lo necesitaba, a lo mejor no lo hubiera metido porque lo que queremos es que esté lo más entero porque lo van a mirar y él lo sabe. Entro alegre y motivado, y nos da esa posibilidad de que le gusta entrar también“, señaló el DT del equipo ‘Embajador’.

Esto dijo Falcao sobre Gamero tras su primer partido con Millonarios

Luego del empate a uno a uno contra el DIM por la primera fecha de la Liga Colombiana II-2024, a Radamel Falcao le preguntaron qué le estaba brindando Gamero en este periodo corto que lleva en Millonarios y la respuesta fue contundente. “Tanto Gamero, el cuerpo técnico y mis compañeros me están ayudando mucho para que me pueda adaptar y la verdad que tengo estar agradecido con ellos. Llevó apenas dos semanas, generalmente uno tarda cinco semanas en una pretemporada como para el primer partido, pero esto no espera y hay que estar al máximo lo antes posible”, afirmó ‘El Tigre’.

La puntuación de los expertos para Falcao en el empate de Millonarios vs. DIM

Falcao García jugó 51 minutos en el empate contra Deportivo Independiente Medellín, tuvo una opción clara de anotar con un remate en movimiento desde el punto penal que le tapó el arquero Eder Chaux y recibió una puntuación de 6.5 puntos, según SofaScore. El próximo partido de ‘El Tigre’ con Millonarios será contra Atlético Bucaramanga el domingo 21 de julio a las 3:30 P.M. en el estadio El Campín.