Como se venía especulando en las últimas horas, aquel debut de Millonarios ante River Plate en Argentina no tenía nada que ver con la alineación para enfrentar a Independiente Medellín en el debut. En ese juego, Radamel Falcao saltó al terreno de juego como titular y en la compañía de Leonardo Castro. Para este partido en territorio antioqueño, El Tigre comenzó desde el banco de suplentes.

Vale resaltar que Millonarios visita al Independiente Medellín en el Atanasio Girardot en el debut en la Liga Colombiana I-2024. El equipo dirigido por Alfredo Arias espera dar el golpe y no dejarse atemorizar por la presencia de Radamel Falcao García, el goleador histórico de la Selección Colombia y uno de los mejores fichajes en la historia del fútbol colombiano.

Mucha expectativa en la Liga colombiana por Radamel Falcao García. Los hinchas vibran fecha tras fecha con el once titular que presenta el técnico Alberto Gamero y mirar si está ‘El Tigre’. Ante Independiente Medellín, la decisión fue mantenerlo en la suplencia y podría sumar algunos minutos a medida que avance el compromiso.

