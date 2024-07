Néstor Lorenzo ha sido uno de los grandes artífices del éxito que está teniendo la Selección Colombia. El combinado nacional está a dos partidos de hacer historia y conseguir el segundo título de Copa América, pero primero hay que enfrentar a Uruguay en las semifinales. Al entrenador argentino le preguntaron sobre un jugador que no estuvo convocado, pero que para muchos es el mejor de todos los tiempos en nuestro país.

Néstor Lorenzo habló de si volverá a llamar a Falcao por fichar con Millonarios

Lorenzo recordó a Falcao, nuevo jugador de Millonarios, quien podría sumar más minutos y seguir marcando goles, lo que lo acercaría nuevamente a la Selección: “Falcao y Cuadrado son de este grupo y pueden volver en cualquier momento”.

Ya sobre el partido dijo: “el partido no fue tan fácil como lo dice el resultado. Fue duro desde lo físico, Panamá es un equipo que tiene un sistema que lo maneja bien, le falta un poco en la terminación y nosotros ahí fuimos efectivos, ahí se marcó la diferencia. La clave fue competir en todo sentido de la mejor manera, desde lo físico y lo técnico. El partido no fue cómodo para nosotros. Ganando por ese abultado resultado pareciera que fue un baile y no fue así. Fue un partido duro”.

Además, agregó: “No hay cinco goles de diferencia, no me parece que esa haya sido la diferencia real en cuanto al juego. Sí, Colombia se plantó con autoridad, jugó y encontró el partido. A los 15′ íbamos 2-0 y eso es una tranquilidad, en el sentido que Panamá tenía que salir a buscar e iba a dejar espacios atrás. (Panamá) es un equipo que sabe a qué juega, que tiene mucha potencia física y que de pronto lo que le falta es jugadores que jueguen en equipos más importantes, pero tiene calidad y futuro”.

Sobre el estado físico de los jugadores, Lorenzo finalizó diciendo que “estamos jugando cada tres días y las cargas se van sintiendo, con el otro grupo tenemos bastante desventaja. Y con los que van a jugar ahora, la otra llave, estamos igual. Pero creo que lo estamos manejando de la mejor manera, hoy pudimos hacer todos los cambios de todos los muchachos que venían con más minutos, vamos a llegar bien”.