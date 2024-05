Para no complicarse más de la cuenta, Millonarios necesita ganar sus partidos como local ante Bolívar y Palestino. Además, necesita que Flamengo derrote al equipo chileno y luego caiga o empate como local ante los bolivianos. Esto dejaría todo abierto en un partido de vida o muerte en el Maracaná de Río de Janeiro por el segundo puesto. Panorama complicado.

Vale resaltar que Millonarios no solo debe hacerse cargo de sus partidos para poder avanzar a la siguiente instancia. Es importante tener en cuenta que los ‘Azules’ solo pueden alcanzar un máximo de 10 puntos en caso de ganar los 3 encuentros restantes, por lo que necesitan una larga combinación de resultados para clasificar a octavos de final.

Es decir, la nómina estelar, pues Millonarios se juega una final. Es obligatorio ganar para no perder el paso en el Grupo E, donde lidera Bolívar con 9 puntos y puntaje perfecto, y ya con la cuarta fecha jugada, sigue Palestino con seis y sorprende, mientras que Flamengo es tercero con 4 unidades. Millonarios cierra en la última casilla con una unidad y -3 en la diferencia de gol.

Las cosas están muy complicadas, pues Millonarios parece no estar jugando bien y las lesiones también han sido un problema para el técnico Alberto Gamero, aunque en los últimos partidos ha contado con la revelación Jhoan Hernández y el buen momento de Leonardo Castro y Emerson Rodríguez. El club bogotano se aferra a los goles de Leo, la magia de Mackalister Silva y trabajo defensivo para neutralizar por completo a Bolívar de La Paz.

Millonarios tiene todo listo para el partido por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024. En El Campín de Bogotá, que estará con las gradas totalmente de azul, el ‘Embajador’ espera estar a la altura y cumplir con la obligación que tiene de por medio, que no es otra que ganar ante el equipo invicto en el grupo E para seguir en la pelea por los octavos de final.

