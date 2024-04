Millonarios ha logrado reponerse de su mal momento y finalmente parece acariciar la clasificación a los cuadrangulares finales. Con su última victoria ante Deportivo Pereira, el ‘Embajador’ se instaló en la sexta plaza de la tabla con solo un partido por delante. El entrenador, Alberto Gamero dio su análisis del triunfo en condición de visitante.

Luego de una primera mitad de temporada catastrófica, Millonarios logró levantar la cabeza y se ubica en puestos de clasificación a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay Dimayor 2024-I. Los bogotanos tenían una prueba de fuego este sábado ante Deportivo Pereira.

El equipo de Gamero supo resolver el encuentro de este 20 de abril gracias a un gol de Emerson Rivaldo y otra anotación de Leo Castro. El encuentro casi se les complica a los visitantes, pero ese penal sobre el final del encuentro les permitió sumar 3 puntos de oro.

Análisis de Gamero

Luego del encuentro, el DT dio su lectura de lo ocurrido. “Fueron dos tiempos diferentes, un primer tiempo en donde nosotros teníamos que haber hecho más goles con las posibilidades que creamos, ya en el segundo tiempo, Pereira se tomó mucha más confianza y nos hizo retroceder. Nos quitó el balón“.

“Con la salida de Cataño estuvimos obligados a otros mediocentro, pero me parece que perdimos el balón y no llegábamos. Vinimos a buscar un resultado positivo y gracias a Dios lo conseguimos ante un gran equipo que no regaló nada. Nos llevamos tres puntos que nos dejan seguir soñando” agregó el entrenador.

Las claves de la victoria de Millonarios

Gamero resaltó los aspectos que los llevaron a embolsar los 3 puntos a domicilio. “Pereira tenía mucho juego por la mitad, tenía dos falsos nueve como Ibargüen y Cabrera que son jugadores de muy buen pie, pero ahí no teníamos el problema. Lo teníamos en los costados con los extremos que fueron contundentes. En el segundo tiempo no los marcamos bien, el gol fue por la mitad, pero vino de un costado“.

El estratega reconoció el mérito del rival al quitarles la posesión. “Nos faltó coger el balón y Pereira se veía lento, pero lo hacía para asegurar la pelota y no nos la regaló. Por momentos nos defendimos bien, pero al final logramos estos tres puntos, ahora vamos a corregir“.

“Uno siempre quiere ganar, pero teníamos que ser inteligentes. El empate también nos servía, llegábamos con un partido en casa. Me di cuenta que mis dos mediocentros tenían amarilla, uno de los dos tenía que salir. Íbamos a jugar con dos delanteros, pero al final optó por sacar a Giraldo, a veces el jugador se molesta, pero luego entiende porque lo hacemos, ya me lo dijo. Cuando entró Moreno Paz nos defendimos mejor” añadió Alberto Gamero.