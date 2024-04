El partido Pereira vs. Millonarios estuvo a cargo de los comentarios de Carlos Antonio Vélez y Eduardo Luis.

Por otra parte, en las redes sociales también se han visto los comentarios de muchos usuarios contra Carlos Antonio Vélez por sus comentarios durante el partido Deportivo Pereira vs. Millonarios. Sus puntos de vista sobre el equipo azul han sido fuertemente calificados por seguidores del fútbol colombiano.

En vivo en Win Sports, Carlos Antonio Vélez volvió a criticar aquella acción que es habitual en los jugadores, no celebran cuando le marcan a su exequipo. En este caso le tocó a Leonardo Castro, quien antes de ir a Millonarios, hizo historia con el Deportivo Pereira.

Fue hasta el final del juego cuando Leonardo Castro pudo colocar el segundo para Millonarios. Una mano muy clara en el área de Deportivo Pereira facilitó el pitazo del árbitro Luis Delgado, quien sin pensarlo dos veces decretó penalti. Balón para Leo, quien remató a su estilo y venció nuevamente al portero Franklin Mosquera. El atacante mostró respeto por su exequipo y prefirió no celebrar la anotación.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.