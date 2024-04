De ahí para adelante la polémica creció, pues el partido duró más de cinco minutos paralizado mientras atendían al jugador del Deportivo Pereira. Había tiempo suficiente para revisar la acción de juego, tal como lo mencionó Carlos Antonio Vélez durante la transmisión, pero el árbitro Luis Delgado prefirió no ir al VAR y mantuvo la tarjeta amarilla a Daniel Cataño.

Sobre el minuto 35, cuando el partido ya estaba 1-0 a favor de Millonarios, el VAR no llamó al árbitro Luis Delgado para revisar una durísima agresión de Daniel Cataño contra el central Jean Carlos Pestaña. Las imágenes son claras, el jugador azul le pegó un codazo en la cara al futbolista de Deportivo Pereira.

