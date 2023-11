Millonarios sigue de camino al título y se mentaliza en el bicampeonato en este 2023. No solo eso, en ser en el máximo dominador del FPC, con cupo a Copa Libertadores y seguir resaltando el proceso del técnico Alberto Gamero. En la tercera fecha del Grupo B de la Liga Colombiana II-2023, consiguió una importante victoria ante el Deportivo Independiente Medellín. El Campín se vistió de azul para el 1-0 definitivo, resultado que lo puso como líder de su zona y con la primera posibilidad de volver a disputar la final y defender el campeonato. El entrenador del club ‘Embajador’, tras este triunfo, dejó unas contundentes palabras en la rueda de prensa.

En estos momentos, Millonarios suma nueve puntos de nueve posibles y es el principal candidato al título. Le sacó una importante ventaja a su principal rival, Independiente Medellín, que está obligado a ganarle en la cuarta jornada en el Atanasio Girardot de Medellín. El equipo azul va tranquilo en esta ronda de visitante y tendrá que lidiar con el afán del ‘Poderoso’. El club dirigido por Alberto Gamero se ve fuerte y con la posibilidad de otra final.

En la previa al partido de vuelta contra el DIM, Alberto Gamero se refirió al fracaso en el fútbol y mucho más tras la coyuntura por el subcampeonato en la Copa Colombia 2023, luego de perder la serie ante Atlético Nacional por penaltis. Edgar Guerra falló el remate, forzó el protagonismo de Kevin Mier y de esta manera el equipo verde levantó la sexta Copa en su historia, además de asegurar el cupo a la fase previa de la Copa Libertadores 2024.

“Lo que hablo es para ellos, no solo en ese juego, sino siempre (los jugadores). Este es un camino largo, que recorren los equipos para llegar a la final. Es duro. Perder una final no es fracaso, pero acá en Colombia lo ven así. Como técnico he tenido ese pensamiento, llegar allá no es fácil, para hacerlo en Liga, hay que pasar 26 fechas para avanzar. El trabajo y recorrido es ahí, a la final se puede llegar entero o cansado, y se pierde como lo hicimos nosotros”, dijo Gamero.