Millonarios recibió al Deportivo Independiente Medellín por la jornada 3 del cuadrangular B de la Liga Colombiana II-2023 en el estadio Nemesio Camacho el Campín de Bogotá, juego que terminó con

El trámite del partido fue parejo en su inicio, con los dos equipos tratando de buscar la portería rival, aunque con falta de claridad para poder inquietar a los porteros, pero con el pasar del tiempo, Millos empezó a agarrar mucha más confianza y se fue haciendo con el poder de la pelota, además de aprovechar los espacios que dejaba el DIM.

Al minuto 24 el ‘embajador’ hizo sentir el dominio que estaba teniendo, con una posesión que terminó con un gran centro al que llegó el mediocampista Larry Vásquez, el cual metió un fuerte remate de cabeza, el cual no logró atajar de buena manera José Luis Chunga, el cual se vio comprometido, para que llegara el 1-0 del local.

Tras el gol, el partido volvió a hacerse parejo y con ambos equipos mostrando ganas, pero no mucha claridad, siendo los capitalinos los que se veían con más posibilidad de anotar el segundo, que un empate del ‘poderoso’, así concluyó el primer tiempo, el cual no dejó contento a entrenador Alfredo Arias.

Un segundo tiempo muy flojo

El parte complementaria se tenía la expectativa de que el Medellín tuviera una reacción y tomara el control del partido, algo que hizo, pero no con la vehemencia necesaria, ya que, a pesar de controlar la pelota, no logró profundidad y el portero Álvaro Montero no era inquietado, debido a la falta de creatividad de los antioqueños.

En los últimos minutos del partido, el ‘azul’ tuvo un par de oportunidades muy claras de marcar nuevamente, mientras que el ‘poderoso de la montaña’ no encontraba los caminos para poder generar opciones para llegar al empate, mostrando un juego muy lento.

Millonarios, líder de su zona

Finalmente, el conjunto ‘embajador’ se quedaría con el triunfo por 1-0, resultado que lo pone como primero en la tabla del grupo B con puntaje perfecto de nueve unidades, por lo que empezará la segunda parte del cuadrangular teniendo la primera posibilidad de llegar a la final, mientras que el DIM se quedó con 6 puntos.

