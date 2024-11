La fórmula mágica que usó Falcao para salir a las calles de Bogotá y no ser descubierto

Radamel Falcao García se las ingenió para pasar desapercibido en las calles de Bogotá y no ser descubierto por los fanáticos.

El próximo partido del ‘Embajador’ será en condición de local ante Deportivo Pasto, el próximo 3 de noviembre a las 6:20 pm. Existen posibilidades de que Radamel sea convocado y puede que sume minutos en el final del juego. Si no, seguramente reaparecerá en la visita al Junior en el Metropolitano.

“Bueno, aquí paseando muy tranquilamente en el centro comercial. Muy chévere, la mejor manera, qué bueno. Tranquilo. Voy a venir todos los días con máscara, me parece”, dijo Falcao García en una historia en redes sociales.

Eso sí, corrió muchos riesgos, pero tuvo fortuna que hasta los más curiosos no se dieron cuenta de que era él. Una máscara le fue suficiente. Incluso, grabó un video, donde se ven las personas pasando a su alrededor y nadie se percató de semejante ídolo al lado. Radamel estuvo con varios jugadores de Millonarios que lo acompañaron, Leonardo Castro y Santiago Giordana.

Falcao García 1-0 Los más curiosos. Radamel le hizo el quite a sus seguidores de Bogotá y pudo estar un poco más tranquilo. Todo tiene que ver con el 31 de octubre y aprovechando la coyuntura del disfraz, pudo salir a un centro comercial sin la presión de que lo fueran a indagar o presionar por fotos o videos.

Maestro, en todo el sentido de la palabra. Radamel Falcao García se las ingenió para pasar desapercibido en las calles de Bogotá y no ser descubierto por los fanáticos. Caminó por un centro comercial de la capital colombiana y nadie se fijó que pasó su lado uno de los jugadores más emblemáticos del fútbol colombiano.

