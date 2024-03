Jhonny Ramírez y lo que le dijo Pimentel para no jugar en Santa Fe: ‘Allá no tienen plata’

A la hora de buscar uno de esos volantes de marca fuertes que no dieran un balón por perdido y que fueran a cada entrada como si se estuviera jugando la vida, Jhonny Ramírez es uno de los exjugadores más recordados en la historia del fútbol colombiano con esas características. El exfutbolista de Millonarios habló en exclusiva con BOLAVIP y le reveló que estuvo cerca, muy cerca de jugar en Santa Fe.

¿Qué pasó? Eduardo Pimentel fue el otro protagonista de esta historia. Los duelos de Ramírez contra jugadores referentes de Santa Fe dejaron anécdotas imperdibles como la patada que le dio Gerardo Bedoya en el clásico contra Millonarios o el golpe que recibió por parte de Omar Pérez que alcanzó a asustarlo de verdad. ¡De todo y para todos!

Antes de revelar por qué no llegó a jugar a Santa Fe, la charla futbolera con Jhonny Ramírez tuvo uno de los momentos más emotivos cuando confesó lo que sintió luego de que Bedoya lo pisara en la cara cuando estaba en el piso. Aquella imagen en el clásico del 22 de septiembre de 2012 todavía se recuerda en el fútbol colombiano como uno de los golpes más fuertes de todos los tiempos.

“En esa jugada no se ve muy claro, obviamente yo era un poquito mañoso. Es un tiro libre que va a cobrar Yulián Anchico y está tres cuartos de cancha del lado de ellos, la pelota viene hacia el lado de nosotros y la rechazan. Cuando esto pasa, le pegó un golpe a Gerardo en la cara, él se voltea y me pega. Estoy en el piso revolcándome y eso es lo que le molesta a Gerardo, pero cuando estoy revolcándome no esperaba nunca esa reacción. Siento que me pone el pie en la cabeza y me lo rozan. Digo: ‘¿Qué pasó?’. Me dio más tristeza por la situación porque no esperaba llegar hasta ese punto”, le contó Ramírez a BOLAVIP.

La relación entre Jhonny Ramírez y los jugadores de Santa Fe sería aún más picante cuando se trataba de los duelos contra Omar Pérez. Esos eran clásicos a muerte como él mismo lo describe. “Las entradas contra él eran fuertes, era callado, pero cuando se enojaba también metía sus patadas fuertes. Un día me tiró una a la rodilla durísimo y dije: ‘Omar está bravo hoy’. Los entendía, porque como dije en algún momento no era un ángel para jugar dentro del campo de juego”, afirmó el exjugador de Millonarios antes de revelar por qué no jugó en el equipo rojo de Bogotá.

Lo que le dijo Pimentel a Ramírez para no jugar en Santa Fe: ‘Allá no tienen plata’

Eduardo Pimentel es uno de los nombres históricos de Millonarios al ganar dos títulos en 1987 y 1988. En su papel como máximo dirigente del Boyacá Chicó fue contundente cuando Santa Fe estuvo interesado en Jhonny Ramírez. El volante pudo jugar en dos ocasiones en el ‘Expreso Rojo’, 2011 y 2015, y no le hubiera molestado la idea.

-¿Cuál fue ese equipo que estuvo cerca de firmarlo y no se terminó de dar?

-Estuve cerca de llegar a Santa Fe dos veces. La primera fue en el primer semestre del 2011. Eduardo Pimentel siempre llegaba al Boyacá Chicó a hacer una reunión con todos los jugadores. En ese momento todos estaban manifestando que se querían ir, entonces Eduardo dijo delante de todos: ‘Aquí no digan nada, al único que me han pedido es a Jhonny Ramírez’. Llevaba diez años buscando ir a un equipo diferente porque venía jugando en Envigado, Real Cartagena y Chicó. Quería vestir la camiseta de un grande. Entonces, después de la reunión le digo a Eduardo: ‘¿Quién me está pidiendo?’. Me dice: ‘Santa Fe, pero no, allá no tienen plata. Lo que le van a dar allá se lo doy acá’. Y no quiso dejarme ir.