Duro golpe para Millonarios: Gamero confirmó el jugador que no llega al inicio de la Copa Libertadores

La Copa Libertadores 2024 ya empezó a jugarse con el sorteo de la fase de grupos. A Millonarios no le tocó un grupo fácil, pudo ser peor si tenía que jugar de entrada contra dos equipos brasileros, pero a la incógnita sobre si podrá levantar el nivel futbolístico, se sumó un duro golpe. Alberto Gamero confirmó el jugador que no llega al inicio de esta competición internacional.

Millonarios cortó una racha de cinco derrotas consecutivas en la Liga Colombiana I-2024 con el empate uno a uno contra Envigado en la fecha doce. Los jugadores lesionados fueron gran parte del problema que los tiene al borde de la eliminación, y cuando se esperaba recuperar a un jugador experimentado para el comienzo de la Copa Libertadores, las noticias no fueron buenas.

El sorteo de la Copa Libertadores 2024 deparó que Millonarios quedará en el Grupo E con Flamengo, Bolívar y Palestino, de Chile. El debut será en condición de local contra el equipo brasilero y para este partido todo apunta a que ya se tiene la primera baja confirmada en la defensa del club ‘Embajador’.

Alberto Gamero habló con el programa radial ‘El VBAR Caracol’ y entre las incidencias que contó sobre el debut en la Copa Libertadores contra Flamengo es que tiene entendido que será el martes 2 de abril en el estadio El Campín. A pesar de que los conciertos de la cantante Karol G son el 5 y 6 del mismo mes, el DT de Millonarios afirmó que no tendrán todas las zonas del estadio habilitadas.

Lo que parecía ser uno de los puestos con más opciones en la defensa de Millonarios, ahora empieza a ser una de las mayores preocupaciones. Primero se lesionó Danovis Banguero en el cuádriceps derecho, luego Omar Bertel sufrió la rotura del tendón de Aquiles y, por último, Jorge Arias no tuvo continuidad por una lesión y una expulsión. Uno de estos jugadores que actúa como lateral izquierdo no estará en el inicio de la Copa Libertadores contra Flamengo.

Gamero confirmó el jugador que no llega al inicio de la Copa Libertadores

“Según los tiempos, (Danovis) Banguero no llegará al inicio de Libertadores, le quedan 2 semanas, (Santiago) Giordana ya mañana (20 de marzo) entrena con el grupo y a Leo Castro le queda una semana”, le dijo Alberto Gamero al programa ‘El VBAR Caracol’.

Lo que piensa Gamero del grupo que le tocó a Millonarios en la Libertadores

Alberto Gamero habló con el canal Win Sports para analizar el grupo que le tocó a Millonarios en la Copa Libertadores 2024. Primero dijo que “se presta para pelear y vamos a pelearlo. El objetivo es que queremos avanzar a pesar de tener un momento en la Liga difícil por muchas razones”. Luego, el entrenador tocó el tema de jugar contra Bolívar en La Paz y afirmó que “a nosotros no nos puede dar duro la altura, porque nosotros estamos jugando en la altura, de pronto no en la misma de ellos, pero jugamos en altura”. Por último, y no menos importante, el DT afirmó sobre Palestino, de Chile, que viene “de eliminar a un grande como Nacional (de Paraguay). Pienso que ahí están las posibilidades, simplemente es que nosotros nos metamos en la cabeza que sí podemos, que tenemos equipo para eso”.