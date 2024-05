“Esto es antifútbol y no es profesional”, dice uno de los usuarios de la red social X. Otero comentan que Millonarios, con este tipo de prácticas, jugó como “equipo chico”.

Hubo un tiro de esquina a favor de Millonarios en la segunda parte y las imágenes no pasan desapercibidas. El jugador de Deportivo Pereira, Jean Pestaña, peleaba en el área y trataba de neutralizar a Juan Carlos Pereira. El jugador azul, para forzar la detención del cobro, buscó el brazo del rival y llevó a su cara, simulando un golpe y tratando de que el árbitro le pudiera sancionar. El video rueda por las redes sociales y las críticas no paran.

Contra Deportivo Pereira, Juan Carlos Pereira abrió el marcador al minuto 62 de penalti luego del empujón a Mackalister Silva. El volante ejecutó de gran manera y el equipo azul, pese a jugar mal, ganaba 2-1. Este gol parece que no limpia las críticas que le caen, por su bajo nivel en la cancha y un gesto al que muchos llaman “antifútbol”. Juzguen ustedes.

En su más reciente salida contra el Deportivo Pereira en el estadio Hernán Ramírez Villegas, Millonarios no pudo pasar del empate y quedó eliminado. Un 2-2 fue suficiente para quedar fuera de combate y comenzar con el desfile de críticas, incluso de propios hinchas, que les resulta insólito el rendimiento mostrado en estos primeros meses de 2024.

Millonarios la pasa muy mal luego del complicado semestre que cumplieron tanto en la Copa Libertadores como en Liga Colombiana. El equipo azul no pudo cumplir con las expectativas y las críticas no paran. En el torneo internacional quedó último y eliminado a falta de una fecha para cerrar la fase de grupos. Por otra parte, en el FPC intentó dar la pelea, pero en la jornada cinco se confirmó su prematura eliminación. Habrá muchas cosas que corregir, mejorar y reestructurar para volver a la pelea.

