James Rodríguez viaja a Estados Unidos y alista lo que será su participación en la Copa América 2024. Es uno de los mejores jugadores de la historia de la Selección Colombia y de los mejores embajadores en Europa a lo largo de los años. Su situación actual no es sencilla, está enfocado en el equipo colombiano y a su vez va definiendo donde seguirá su carrera apenas finalice la competición en Estados Unidos. Su salida de Sao Paulo es un hecho y es uno de los agentes libres más codiciados en el mercado de pases.

Su calidad, talento y recorrido, hace que varios equipos estén pensando en contratarlo, su nombre suena por Sudamérica, Estados Unidos, México y Colombia. Lo económico es un tema muy serio a tratar y eso es un obstáculo para muchos clubes. Sin embargo, hay varios que entrarían en la puja por el volante ofensivo y la mejor chequera del fútbol colombiano podría dar golpes en la ventana de transferencias.

Junior de Barranquilla es el equipo que sin problema podría quedarse con los servicios del ‘10’ de la Selección Colombia. Sobre el papel sería una transferencia difícil, pero no imposible para el club ‘Tiburón’, que en el segundo semestre de 2024 celebrará su centenario. No se espera carnaval, pero sí nombres que hagan más robusta la nómina y complementen un once de lujo. Además, que esta institución se caracteriza por traer figuras de la talla de Miguel Ángel Borja, Yimmi Chará, Carlos Bacca, Juan Fernando Quintero o Giovanni Hernández.

¿James Rodríguez a Junior de Barranquilla?

Dos periodistas cercanos a la casa juniorista dan sus puntos de vista sobre el fichaje de James Rodríguez en el Junior. Juan Salvador y Tito Puccetti presentan las novedades y las posibilidades de que esta transferencia pueda darse.

James Rodríguez con la Selección Colombia. Oficial Selección Colombia.

“Hace 6 meses hubo contactos entre James y Junior, hoy (4 de junio 2024) hubo contacto entre ambas partes. Si hay un ofrecimiento, es el momento más cercano de fichar a James”, dice Juan Salvador sobre el fichaje de James Rodríguez.

Por otra parte, Tito Puccetti, en diálogo con Bolavip, comentó que el Junior de Barranquilla es el club de mejor inversión en el fútbol colombiano y con la mira puesta en los octavos de la Copa Libertadores, buscará los mejores elementos en el mercado de pases. James Rodríguez es un nombre que nunca se descarta en la Región Caribe.