Emerson debutó como jugador profesional en primera división, con Millonarios FC, donde anotó 8 goles y fue figura en el once inicial de Alberto Gamero logrando así acumular más de 50 partidos en su carrera deportiva”, dice el comunicado de Millonarios sobre Emerson.

El próximo partido de Millonarios será por la Liga Colombiana I-2024 en la ciudad de Tunja. En el estadio La Independencia jugará por la octava fecha contra Patriotas Boyacá, el sábado 24 de febrero, 80:20 pm, hora colombiana. Ya con todo el papeleo listo y el jugador en óptimas condiciones, Emerson Rivaldo Rodríguez no tiene inconveniente para ingresar a convocatoria del técnico Alberto Gamero, viajar al departamento de Boyacá y poder certificar su re-debut con la camiseta azul en este juego.

