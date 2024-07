Lionel Messi en la marca de Santiago Arias. (Photo by Maddie Meyer/Getty Images)

Fue tan grave, que a Lionel Messi se le vio envuelto en lágrimas en el banquillo y con su pie adolorido y algo alterado por el terrible golpe. Vale resaltar que el jugador tuvo que salir durante el segundo tiempo, se tiró al piso y no pudo más, y en su lugar ingresó Nicolás González. Lautaro Martínez en el alargue marcó el gol que le permitió a Argentina salir campeón en la final contra la Selección Colombia.

