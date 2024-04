En este caso, las miradas se colocan en este último jugador. No es un secreto que Óscar Vanegas es muy resistido en la hinchada, pero también es de los afectos de Alberto Gamero. El exToluca de México tendría serias posibilidades de ser titular ante Flamengo. Ante este panorama, Andrés Marocco, periodista de ESPN, lo liquidó en vivo y dijo que el jugador es dado al error.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.