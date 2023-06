Millonarios se coronó campeón de la Liga Colombiana 2023-I tras ganar el título más importante de su historia. El cuadro ‘embajador’ superó al Atlético Nacional en la tanda de penales luego de igualar en los dos partidos de la serie, primero 0-0 en Medellín y luego 1-1 en el estadio El Campín de Bogotá.

La definición se dio en el arco norte, pero no fue por casualidad, todo tuvo una razón y Mackalister Silva, el capitán, fue quien lo eligió. El ‘14’ le contó a Win Sports el por qué de la decisión que tomaron entre él y el portero Álvaro Montero.

“Estando justo abajo de él, le pregunté a Maca si era consciente del arco norte y lo que significaba, para el título de 2017 y para este. “Lo tengo muy claro, yo lo elegí no fue coincidencia, Montero me lo pidió”. Me respondió. Increíble”,dijo Nicolás Suárez, periodista del canal deportivo.

Vale la pena recordar que el segundo título histórico de Millonarios fue el año en mención ante el rival de patio, Independiente Santa Fe, título que se definió al minuto 85 con remate de Henry Rojas en el arco norte.