La Liga BetPlay Dimayor 2024-II llega a su recta final y una de las grandes dudas de cara al cierre de la temporada es quién será el entrenador de Millonarios para 2025. Uno de los nombres que ha saltado a la mesa como posible reemplazo de Alberto Gamero es Ricardo Gareca. El periodista, Jaime Dinas aclaró los rumores en diálogo con Voces del Deporte.

El futuro de Alberto Gamero es una de las grandes incógnitas del cierre de la temporada en el FPC. Hay muchos rumores sobre la posible salida del entrenador en caso de que no consiga el título local y, por consiguiente, salen a la luz los nombres de posibles sustitutos.

Fue hace algunos días que Jaime Dinas aseguró que hubo un acercamiento por parte de Millonarios al actual seleccionador de Chile, Ricardo Gareca. Esto lo adelantó el pasado 11 de octubre antes del partido en Barranquilla por las Eliminatorias. “Partido crucial para la continuidad de Ricardo Alberto Garecca Nardi, este martes entre la Selección Colombia y Chile. De perder NO sigue más en Chile y Millonarios le ofreció al DT Argentino, para venir a Liga Dimayor“.

La verdad sobre Ricardo Gareca

Luego de que corrieran los rumores, el propio periodista aclaró la información revelada en las redes sociales. “La información es veraz. Yo no dije que Gareca iba a ser ya el técnico de Millonarios. Yo la información que tengo es que en el momento que se desvincule de Chile, que no sé cuándo será, Millonarios es una alternativa que se pudiera mirar. Yo no estoy diciendo que van a echar a Gamero y que el técnico de Millonarios sea Gareca“.

Así mismo, resaltó la dificultad económica que tendría el ‘Embajador’ para hacerse con los servicios del entrenador. “Gareca es un DT inalcanzable para el fútbol colombiano. Es un técnico que gana 2,8 millones de dólares y ese es el problema que tiene con la Federación Chilena de Fútbol“.