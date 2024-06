La opción de los hinchas que quieren ver a Falcao y no se pueden abonar

El fichaje de Falcao García a Millonarios le dio la vuelta al mundo y no es para menos, se trata del que para muchos es el mejor jugador de la historia del balompié nacional. Desde que se hizo oficial, los hinchas ya estaban esperando los abonos para apoyar al club de sus amores y poder ver a su ídolo por lo menos seis meses.

El club ‘embajador’ sacó los abonos a la venta este jueves a las 11 a.m. y, en menos de dos horas, ya había vendido algo más de ocho mil. De los antiguos son un promedio de 20 mil y tienen plazo hasta la primera semana de julio para renovarlo, de lo contrario, el 8 se liberarán esos cupos.

Por ahora, los nuevos están comprando el remanente de la capacidad del estadio y se espera que entre hoy y mañana se venda la totalidad de los abonos, que son un promedio de 34 mil. A las 4:24 p.m. del 27 de julio del 2024 son 10 mil abonados nuevos y dos mil antiguos.

Varios hinchas están preocupados por no abonarse, pero como es costumbre, quieren ver al equipo en algunos partidos. Normalmente, siempre se puede comprar boletería suelta, pero todo parece indicar que, por primera vez en la historia, se venderá la totalidad del estadio, por lo que solo podrían ir los abonados.

Algunos aficionados se han preguntado qué pueden hacer si por diferentes razones no se pueden abonar y quieren ir a ver a Falcao en algunos partidos. La única manera en la que estos hinchas podrán ver al ‘Tigre’ en el estadio es comprando boletería revendida y/o esperar que alguno de los abonados no pueda asistir y ponga a disposición su entrada.

Para quienes no se han podido abonar y no lo hagan en esta etapa de abonados nuevos, tendrán que esperar que alguno antiguo no lo haga y pueda comprar ese cupo que se libera el 8 de julio.

La fecha en la que Falcao se uniría a Millonarios para iniciar pretemporada

Según informó Julián Capera, “Millonarios tiene estipulado que Falcao García se una a trabajos con el equipo en Argentina, antes del amistoso ante River Plate que marcará su debut”.

Los dirigidos por Alberto Gamero enfrentarán a River Plate en territorio argentino el próximo 9 de julio, para esta fecha ya estaría Falcao García. Luego llegarían a Colombia y se prepararían para los demás compromisos de cara al segundo semestre en el que jugarán Liga y Copa.