Millonarios perdió 2-1 ante América de Cali en el estadio Pascual Guerrero en un partido complicado para los ‘embajadores’. El entrenador Alberto Gamero salió junto a Andrés Llinás a la rueda de prensa oficial y entregó un balance de lo sucedido en la casa del cuadro ‘escarlata’.

El técnico aprovechó para enviar un mensaje de tranquilidad a los hinchas que no están contentos con el rendimiento del equipo, el nivel de algunos jugadores y varios resultados, uno de ellos el de este martes.

La promesa de Gamero a los hinchas tras la derrota contra América

“En los primeros 15 minutos América nos llevó al arco, nos atacó, pero por su localía e ímpetu nos llevaron allá. Después fue un partido disputado donde cualquiera de los dos tenía la posibilidad para anotar. Pusimos un partido mano a mano porque vi que el equipo se paró mejor. Nos llevamos una derrota dura para nosotros por lo que hicimos”, inició diciendo el entrenador de Millonarios.

Gamero recalcó que: “para el segundo tiempo lo más claro fue la situación de gol, pero de resto hubo remates normales. Nosotros teníamos la posesión y control del partido. En los dos momentos que jugamos bien, América nos hizo los goles y no supimos reponernos a ello.”

Ya sobre lo que viene expresó: “creo que al fin de cuentas hicimos buen partido aquí, así como en Bucaramanga. Duele perder estos partidos, no estamos tranquilos. Toca tener cabeza fría y trabajar. Nos tocó seguidilla de partidos duros e importantes”.

Ya sobre la promesa dijo que van a luchar por la Liga que es lo único que les queda: “toca mostrarles a los jugadores que se cometieron. Estamos peleando por la clasificación y vamos a lucharla con nuestro trabajo”.

Llinás no se guardó nada y explotó contra el árbitro tras la derrota con América

Sobre la jugada del penal dijo: “lo dijimos en la cancha, que, si eso era penal, tendría que pitar 850 faltas por partido, porque esas agarraditas que no son con la suficiente fuerza, que simplemente son muy suaves, que no derriban a ningún jugador, no se puede jugar fútbol”.Y agregó: “Nosotros le dijimos que en ninguna Liga pitarían un penalti de esos y mucho menos con VAR, pero él decía que para él era penal. Entonces, si para él era penal, la pregunta es para él, por qué lo pitó, que si para él es penal después de que lo vio y para los del VAR. A nosotros no nos pueden decir nada, yo creo que tengo la misma opinión que muchos de ustedes. De nada sirve venir acá a decir que fue o no fue penal, si nosotros no tenemos nada que ver con la decisión final”.