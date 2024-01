Millonarios cayó este jueves en la ida de la final de la Superliga ante Junior de Barranquilla en el estadio Metropolitano. Un gol de Carlos Bacca, desde el punto penal, fue suficiente para que el conjunto ‘tiburón’ tomará la ventaja. El compromiso lo desequilibró una falta cometida por Yuber Quiñones dentro del área, lo que llevó a un sin número de críticas hacia el jugador por parte de la hinchada.

Alberto Gamero lo ingresó sobre el minuto 68’, pero tres minutos después surgió la infracción. Junior se fue arriba en el marcador y siguió atacando en busca del segundo. Fue ahí cuando el entrenador reaccionó y, sobre los 83’ minutos, volvió a sacar al jugador, quien se fue desconsolado llorando. El mismo técnico explicó las razones por las que sustituyó al extremo.

Vea también: Montero evitó que Millonarios fuera goleado en la Superliga

La razón por la que Alberto Gamero sacó a Yuber Quiñones

“Esto pasa en el fútbol, hoy estamos jugando una final y primero es el equipo, primero es Millonarios. Veíamos que cuando él entró (Yuber Quiñones) y cuando estaba Beckham también, por ese costado nos estaban entrando. Cuando anulan el penal, era mejor defendernos que atacar por ahí, pero era muy importante mejorar la parte defensiva en ese sector”, explicó Gamero dejando claro que no fue nada personal, sino que pensó en un cambio táctico que no incluía a Yuber Quiñones.

Balance de Alberto Gamero tras la final de ida ante Junior

Lo primero que hizo Alberto Gamero fue entregar el balance de los refuerzos, Danovis Banguero, Santiago Giordana y Delvin Alfonso: “sí, hoy me parece que hicieron un buen partido. Banguero y Alfonzo de titulares, me parece que hicieron un buen partido. Cuando ingresó Giordana se le vieron cosas muy interesantes, sí, muy contento con el rendimiento de ellos hoy”.

Sobre Mackalister Silva y Luis Paredes que salieron con molestias, dijo: “Vamos a esperar para ver, por lo menos para esta final todavía faltan siete u ocho días; y vamos a esperar lo de Paredes también, son dos muchachos que salieron con molestia, por eso se hicieron los cambios y vamos a esperarlos”.

Agregó que:“No lo hicimos tan mal de visitante, el primer tiempo competimos muy bien, yo creo que jugamos casi que mano a mano de visitante y tuvimos esa osadía de atacarlos también. En el segundo tiempo, Junior se nos vino un poco más, adelantó líneas y perdíamos el balón muy fácil. Ni siquiera nos lo quitaban, regalábamos el balón. Junior nos sometió a eso”.

¿Llegará el extremo para Millonarios?

El entrenador aseguró que necesita seguir trabajando, que lo hará con los jugadores que tiene y que si llega el extremo bien, pero que si no, también: “no me voy a cruzar de brazos esperando a que llegue un extremo, teniendo jugadores ahí. Lo que tengo que hacer es darle trabajo, instrucciones, mejorarlos, porque tienen que mejorar, son nuestros. Hoy no vi que hicieron un mal partido”.