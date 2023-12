Millonarios enfrenta el partido por la cuarta fecha de cuadrangulares semifinales de Liga Colombiana II-2023 contra el Independiente Medellín en el estadio Metropolitano de Ditaires. Un juego intenso y que tuvo la baja a última hora de Andrés Llinás. El equipo azul pasa algunos apuros en tierras antioqueñas tras la presión del DIM, que como sea necesita sacar los tres puntos.

Todo parecía indicar que Andrés Llinás no tendría problema y sería titular en este partido, pero no apareció en la titular y en su lugar estuvo Óscar Vanegas. Inmediatamente, la preocupación se adueñó de la hinchada azul, que no paraba de hacerse la pregunta en las redes sociales. No era clara la razón por la que el central bogotano ni siquiera estaba en la lista de suplentes apenas comenzó el partido. El costarricense Juan Pablo Vargas hace dupla con Vanegas.

Según el periodista Cristian Pinzón, muy cercano a Millonarios, la ausencia de Andrés Llinás contra el Medellín se debe por una molestia muscular en la pierna izquierda. Se espera un reporte médico oficial y la hinchada y el cuerpo técnico de Alberto Gamero anhelan que la situación del ‘Mono’ no sea grave y pueda estar disponible en los últimos juegos del cuadrangular contra América de Cali y Atlético Nacional.

“Andrés Llinás es baja de última hora para este compromiso debido a una molestia en la pierna izquierda. Esperar que no sea de gravedad”, dice Pinzón en la red social X (Twitter). Óscar Vanegas, por su parte, tomó su lugar, y apenas en segundo de haber comenzado el partido, estuvo al límite y pudo sacar con la canilla una pelota con peligro que venía desde el costado.

Millonarios se complica y el DIM se acerca la victoria

Además de la ausencia de Andrés Llinás, las cosas no le salen bien a Millonarios en Itagüí. Apenas en el primer tiempo, ya caía 2-0 con doblete de Edwuin Cetré y tenía siete jugadores amonestados, lo que forzó a Alberto Gamero a realizar cuatro cambios para la segunda parte. Cetré, de penalti en ambas ocasiones, mantiene la confianza en el DIM con la victoria. Este resultado le permite ser primero parcialmente en el grupo B.

Fue campeón con Nacional y lo quieren en Millonarios

Yendo al mercado de pases, según se conoció en las últimas horas, hay un jugador que fue campeón con Atlético Nacional en el año 2022 y está en carpeta de Millonarios. Para el primer semestre de 2023 se hizo la gestión, pero no se logró concretar nada, se intentó para el segundo y pasó lo mismo, pero esperan que para la temporada 2024 se pueda lograr algo. Se trata de Yerson Candelo, lateral y volante, es del gusto de Alberto Gamero y su cuerpo técnico.

