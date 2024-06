Juan Guillermo Cuadrado es otro de los nombres que suena en el fútbol colombiano y podría ser un fichaje top en la Liga Colombiana. Tras varios esperados regresos como el de Carlos Bacca, David Ospina o Falcao García, ‘El Panita’ sería el próximo en la fila.

Vale resaltar que son varios los anuncios en los últimos años que han sorprendido en el fútbol colombiano, como el de Carlos Bacca o Juan Fernando Quintero en el Junior de Barranquilla, David Ospina en Atlético Nacional, Hugo Rodallega en Santa Fe, Adrián Ramos en América de Cali y Radamel Falcao García en Millonarios.

En esta ocasión, las miradas se colocan en el América de Cali, que entraría en esta serie de anuncios para inyectar jerarquía al equipo y pelear el título con ‘Polilla’ Da Silva como entrenador. Según algunas versiones, el equipo rojo habría preguntado por Juan Guillermo Cuadrado.

Juan Guillermo Cuadrado con el Inter de Milán. Imago.

Se comenta que las cosas no pasan de una pregunta por la situación del jugador, más no de un interés real por su fichaje. Actualmente, Juan Guillermo Cuadrado está en el Inter de Milán y lo más probable es que su contrato no sea renovado. Expirará el próximo 30 de junio.

¿Juan Guillermo Cuadrado también suena en el Medellín?

“Lo de volver al Rojito (Medellín), claro que sí lo he pensado. Pero pienso, ¿a qué edad podré ir? ¿Qué me tendrá Dios? ¿Será que sí, será que estaré muy viejo? Pero sí lo he pensado. Me encantaría poder terminar siquiera un añito con el Poderoso, con el equipo que me dio la oportunidad de darme a conocer”, dijo Juan Guillermo Cuadrado en una charla con ESPN en el 2020.

De esta manera, aparece el deseo de Independiente Medellín y Juan Guillermo Cuadrado de volver a estar juntos y el rumor de América de Cali, una negociación que se ve muy lejana en estos momentos.