Comenzó la aventura de Radamel Falcao y Millonarios en la Liga colombiana II-2024. En el primer partido de la temporada ante Independiente Medellín, El Tigre ingresó para el segundo tiempo luego de comenzar en el banco de suplentes. Por decisión de Alberto Gamero, el delantero samario saltó al terreno de juego en el inicio de la parte complementaria. Fue 1-1 el resultado final y más allá del ídolo azul, las polémicas arbitrales no faltaron.

Otro de los cambios para el segundo tiempo fue el ingreso de Daniel Mantilla para dar más poder en la zona ofensiva de Millonarios. El volante no tuvo un buen juego, no se vio bien y perdió muchos balones, además de llegar a destiempo a otras pelotas. Le costaba finalizar y enganchar hacia adentro para tener más posibilidades de gol. Mal debut y las críticas no faltan.

Este mismo jugador se vio involucrado en una dura falta contra el lateral Cristian Graciano al minuto 60. Daniel Mantilla cometió un error en el control de balón y el jugador del DIM le ganó. Cuando volvió a la marca, Mantilla no midió la fuerza, mostró los ‘taches’ del guayo y le pegó en la parte de atrás de una de sus pantorrillas.

El árbitro, de inmediato, fue al videoarbitraje. Era tarjeta roja por la agresión durísima que pudo haber lesionado al jugador del DIM. Al momento de la revisión del VAR, cuando se creía que el árbitro iba a tomar el correctivo disciplinario correcto, solamente le mostró tarjeta amarilla a Daniel Mantilla. Era potencial expulsión por la gravedad que pudo causar.

Debut oficial de Falcao en Millonarios

Por decisión de Alberto Gamero, el fichaje estrella comenzó este partido en el banquillo de suplentes y solo en el segundo tiempo tuvo minutos. Entró a la cancha, apenas comenzó la parte complementaria, en reemplazo de Daniel Giraldo. Desde su ingreso, fue nuevamente ovacionado por los hinchas del equipo local en el Atanasio Girardot, pues en el calentamiento previo, ya había sentido los aplausos de la hinchada del DIM.

Al Tigre se le vio participativo en el Atanasio y tuvo una opción muy clara para anotar, luego de una gran jugada entre Delvin Alfonzo y Mackálister Silva. El capitán azul se la dejó servida en el área, pero Falcao no pudo definir bien. Su tiro acabó en las manos del portero, Eder Chaux. Al final, se notó el desgaste y la falta de ritmo que trae desde España.