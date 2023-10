Millonarios no pudo vencer a Boyacá Chicó por la jornada 19 de la Liga Colombiana II-2023 y solamente empató, resultado que no le aseguró la clasificación al grupo de los ocho, hecho que dejó muy molestos a sus hinchas, especialmente por el flojo rendimiento que mostró el equipo a lo largo de los 90 minutos.

Y es que el cuadro ‘azul’ tuvo una de las presentaciones más flojas de los últimos meses, siendo superado en varios aspectos, incluido en la actitud por parte de los futbolistas del conjunto boyacense, por lo que las declaraciones que dio el entrenador Alberto Gamero, tras finalizar el juego, generó algunas molestias en los hinchas.

El técnico de Millos confesó que al ver el rendimiento que estaban teniendo sus futbolistas, que no encontraban la manera de hacer daño y, por el contrario, estaban siendo atacados, le pidió a sus laterales que no salieran más y que trataran de mantener el empate, debido a que el punto les servía y había que evitar la derrota.

“Cuando faltaban cinco, siete minuticos, más el descuento, yo le decía a Vega y Bertel, ¡no me ataquen!, porque el punto también sirve, cuando tú no puedes ganar, empata, a eso póngale la firma, y nosotros hoy veíamos eso”, fueron las declaraciones del entrenador del equipo ‘azul’ de la capital de la república, las cuales han generado malestar en los hinchas, ya que no están de acuerdo en no buscar la victoria ante un rival inferior como Chicó.

¿Qué más dijo Alberto Gamero sobre el partido de Millonarios?

El ‘timonel’ del ‘embajador’ hizo un análisis de lo que fue el partido, en donde resaltó que sus jugadores realizaron una buena presentación en el primer tiempo, pero en la segunda mitad no lograron mantener el nivel, mientras que Chicó sí lo hizo, siendo la falta de precisión una de las grandes fallas que tuvieron sus dirigidos.

“Uno de los problemas que tuvimos fue la inseguridad con el balón. Errábamos muchos pases. Nos llenamos de inseguridad en el segundo tiempo y también vi que si bien no llegábamos, tampoco nos estaban llegando. Nos hizo mucha posesión, pero no nos llegaba. No éramos claros atacando. Fue un segundo tiempo horrible, malo. Jugando así no perdimos y esa es una de las tranquilidades. Vamos a ver si con este nos alcanza o no, pero todavía nos quedan 2 partidos. Hoy fue importante el punto”.

Aunque también comentó que no lo preocupa el actual nivel del equipo: “Cuando comenzamos la liga, hubo una curva descendiente dura, pero hoy no. El partido contra Santa Fe lo jugamos bien la mayor parte del tiempo. Huy tuvimos un primer tiempo bueno. Hoy, por la seguidilla de partido que tenemos, aspiramos que no sea una curva de rendimiento y sí a que tengamos jugadores con más cargas que otros. Es normal”.

¿Cuándo es el próximo partido de Millonarios?

El ‘azul’ capitalino se enfrentará en uno de los clásicos del fútbol colombiano ante América de Cali el día lunes 30 de octubre a las 8:00 PM en el estadio Pascual Guerrero, en lo que será un juego válido por la fecha 16 de la Liga Colombiana, con el que los dos equipos se pondrán a día en el calendario.

