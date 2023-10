Millonarios se enfrentó a Boyacá Chicó por la fecha 19 de la Liga Colombiana II-2023, compromiso que se realizó en el estadio Nemesio Camacho el Campín de Bogotá, el cual terminó con un empate 1-1, resultado que deja todavía aplazada la clasificación del cuadro capitalino a los cuadrangulares semifinales.

Los dirigidos por Alberto Gamero se acercaron rápidamente a la portería de Rogerio Caicedo, teniendo en cuenta la necesidad que tenían de lograr un triunfo que los ratificara y sentenciara su clasificación, fue por la intensidad con la que salieron y el deseo de darle apertura a marcador que llegó el primer gol del juego, al minuto 8.

El tanto se dio cuando el delantero Leonardo Castro agarró el balón por la banda izquierda, fue allí en donde el atacante sorprendió metiendo un balón hacia el área con mucha precisión, pelota que le llegó a Edgar Guerra, el cual anticipó al defensor del equipo de Tunja y puso el pie para mandar la redonda al fondo de la red y anotar el 1-0.

Cuando parecía que el ‘embajador’ iba a tomar el control del partido, sucedió todo lo contrario y los boyacenses empezarían a mejorar, tomando la posesión del balón y aprovechando las fallas en la defensa de Millos, que por momentos se mostró muy impreciso con la pelota y dejando ver muchas inconsistencias en sus futbolistas.

Pues Chicó llegaría a la igualdad al minuto 43, después de una jugada de ataque por la banda derecha, en donde los defensores del ‘azul’ capitalino se dejaron superar por los atacantes del ‘ajedrezado’, con un balón que llegó desde un centro que terminó cabeceando el futbolista Wilmar Cruz, el cual mandó la pelota al fondo de a red.

El pobre segundo tiempo de Millonarios

Cuando los hinchas pensaban que el equipo iba a tener una mejor reacción en la segunda parte, fue Chicó el que tomó las riendas del compromiso, haciéndose con el control del balón, aprovechando las imprecisiones de los futbolistas del ‘azul’, pero además, generando las opciones más claras de anotar.

Finalmente, Millonarios no pudo contra el Boyacá Chicó y no pasó del empate 1-1, resultado que lo deja muy cerca de la clasificación, debido a que con 30 puntos, aún podría ser superado por el noveno de la tabla que es Alianza Petrolera, equipo que en el caso de no vencer a Atlético Nacional, le aseguraría al ‘azul’ un puesto en los ocho.

Calificación de los jugadores de Millonarios

Álvaro Montero (6.0): No se mostró muy seguro en las ocasiones que fue exigido y se vio comprometido en un par de pelotas que se le escaparon de las manos.

Omar Bertel (5.0): Se vio comprometido en el gol de Chicó, ya que quedó atrás del futbolista que anotó el gol.

Jorge Arias (6.0): Perdió algunos duelos aéreos ante los atacantes rivales, uno de ellos por poco termina en gol.

Andrés Llinás (6.5): Fue el mejor en la pareja de centrales, aunque no pudo interrumpir el balón en el centro que terminó en el gol.

Sander Navarro (6.5): Cumplió a la hora de salir al ataque, aunque se vio superado en algunos duelo contra los futbolistas del Chicó.

Larry Vásquez (6.0): No fue su mejor presentación, trató de darle orden al equipo, pero no logró darle la salida necesaria.

David Silva (5.5): Uno de los partidos más flojos que ha jugado el capitán en los últimos tiempos, mostrándose impreciso con el balón y hasta fallando pases sencillos.

Juan Carlos Pereira (6.0): Intentó dar el primer pase y pisar el área rival, pero no le alcanzó con la voluntad.

Beckham Castro (6.0): Fue una de las alternativas en el ataque de Millos, por momentos causó peligro, pero faltó un poco más efectividad.

Édgar Guerra (7.5): Le dio el único gol al equipo.

Leonardo Castro (7.0): Metió una gran asistencia para el gol de Millos, fue voluntarioso, pero no tuvo muchas oportunidades de anotar.

