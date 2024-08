Millonarios sufrió una dura derrota ante Águilas Doradas en el estadio Arturo Cumplido Sierra por 2-1, duelo válido por la fecha 7 de la Liga Colombiana II-2024, el cual tuvo varias acciones controversiales y por las que el árbitro Luis Matorel recibió elogios por algunos, pero críticas por parte de otros que salieron perjudicados.

El equipo bogotano mostró una cara muy floja en lo futbolístico, solamente tuvo 10 minutos de un rendimiento decente, después dejó ver nuevamente los problemas que presentó en las primeras jornadas del campeonato, razón por la que el entrenador Alberto Gamero ha recibido muchos cuestionamientos por parte de los hinchas.

La jugada polémica que reclamó Millonarios

A pesar del mal rendimiento de Millos, el conjunto ‘azul’ tuvo la oportunidad de llegar al empate al minuto 90 del partido, después de una jugada en la que la pelota cayó en el área de Águilas, no fue rechazada por los defensores, pero cuando el central Jeison Quiñones de los ‘dorados’ despejó el balón, alcanzó a golpear al delantero Jáder Valencia, acción que el árbitro consideró como penal.

De inmediato, los futbolistas del equipo local reclamaron que el defensor había sacado el balón, mientras que Matorel se mantenía en su decisión de cobrar penal, pero minutos después lo llamó el VAR, pero no para ver había sido falta o no, sino para que observara que en la acción previa, había un aparente fuera de lugar de Santiago Giornada, el cual tocó al defensor de Águilas y había intervenido en la jugada.

Tras pocos segundos mirando la repetición, el árbitro determinó que era fuera de lugar del delantero de Millonarios, decisión que fue muy reclamada por parte de los futbolistas e hinchas del ‘azul’, los cuales consideraron que fueron perjudicados con la actuación del juez, asegurando que Giordana no participó en la jugada.

Lo que dijeron los especialistas

La jugada ha generado mucha controversia, ya que la mayoría analistas arbitrales aseguran que Giordana no participó en la acción, por lo que no estaba en fuera de lugar, pero en cuanto al penal sí hay opiniones divididas, por ejemplo, José Borda expresó por medio de su cuenta de X que Quiñones cometió falta en el área, mientras que en la misma red social, ‘El VAR’ aseguró que no había infracción del defensor de Águilas.

