Millonarios vive un flojo presente en lo futbolístico, algo que no se había presentado en la era de Alberto Gamero en los últimos años, es por esto que los hinchas quieren saber qué debe hacer el entrenador para revertir la situación y poder clasificar al grupo de los ocho, pero especialmente, realizar un buen papel en la Copa Libertadores.

Precisamente sobre qué debe hacer el técnico Gamero para recomponer el camino, el entrenador Lucas González habló del tema en un análisis que hizo para el Diario AS, allí le realizó una recomendación a su colega, en búsqueda de que pueda retomar el nivel.

Según Lucas, Alberto debe recomponer su nómina y en el próximo mercado de fichajes, contratar a jugadores que pueden cumplir las funciones que él necesita explotar, especialmente por los costados, una zona en la que ha perdido varios futbolistas y que en la actualidad no tiene muchas variantes, lo que ha sido un gran inconveniente para el DT del ‘azul’.

¿Qué ha dicho Alberto Gamero sobre el flojo nivel de Millonarios?

Después de la última derrota ante La Equidad, el entrenador samario habló sobre lo que pasa en su equipo e hizo un análisis de la actualidad, en donde resaltó que sus futbolistas se encuentran muy fuertes en lo mental, por lo que cree que tiene muy buenos elementos para poder salir de la mala racha y empezar a sumar los puntos necesarios para entrar a los 8.

“En el día a día que nosotros vivimos con ellos, les mostramos videos, jugadas buenas que sucedieron antes de estos cuatro partidos. Los veo fuertes, el lunes vamos a corregir lo que hoy vimos, vamos a mejorar cosas. Este grupo sabe que hay un buen equipo, las cosas no nos están saliendo, pero eso no quiero decir que no tengamos un buen equipo”, dijo Gamero.

El próximo partido de Millonarios

El conjunto ‘embajador’ se medirá en la jornada 11 de la Liga Colombiana I-2024 ante Jaguares de Córdoba, duelo que se llevará a cabo en el estadio Jaraguay de a ciudad de Montería el domingo 10 de marzo a las 6:20 PM, en donde los bogotanos tienen la obligación de conseguir una victoria para no alejarse de las posibilidades de ingresar a los 8.