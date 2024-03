La situación de Millonarios en la Liga BetPlay Dimayor 2024-I es crítica. El plantel bogotano no logra reencontrarse con la victoria y ha sumado un nuevo empate este sábado ante Deportivo Cali. La clasificación a los cuadrangulares se ve cada vez más cuesta arriba, pero el capitán, David Mackálister Silva ha dado un mensaje muy claro.

Millonarios no levanta cabeza. Con el empate de este sábado, el ‘Embajador’ suma 8 partidos sin ganar en la Liga BetPlay Dimayor 2024-I, lo que le ha hecho caer hasta la plaza número 15 de la tabla. A falta de 6 jornadas para el final del ‘todos contra todos’, la situación se complica.

Cada punto perdido para los Millos es sumamente perjudicial en la carrera por el cupo en los cuadrangulares. El equipo dirigido por Alberto Gamero está a 5 puntos del octavo puesto, por lo que se quedan casi sin margen de error por lo que resta de torneo.

El contundente mensaje de Mackálister Silva

Está claro que Millonarios ve cada vez más lejos la posibilidad de clasificar a los cuadrangulares, pero David Mackálister Silva dio un claro mensaje ante los medios para los jugadores que se sienten ya sin posibilidades. “Sería ilógico pensar que estamos eliminados y el que se sienta así de nosotros tocaría pegarle un coscorrón“.

“Nosotros no perdemos la fe, todo el mundo puede decir lo que quiera pero debemos ser fuertes, tener un horizonte claro. Está claro que las cosas no se nos han dado, pero de ahí a rendirnos, eso sí que no ocurrirá” añadió el capitán del equipo, que se ha perdio partidos importantes por sus lesiones.

Palabras de Gamero

El entrenador del ‘Embajador’, Alberto Gamero también mostró su determinación para dar vuelta a la complicada situación que atraviesa el equipo a solo 6 fehas del cierre. “Hay que seguir trabajando, con la mente puesta de que esto tiene que cambiar y seguir corrigiendo, para eso estamos nosotros“.

Los partidos que le quedan a Millonarios

A Millonarios le restan 6 finales en este cierre de campeonato de la Liga BetPlay Dimayor 2024-I. El equipo de Gamero se deberá enfrentar en este cierre de campaña a Independiente Santa Fe, Fortaleza, Pasto, Junior de Barranquilla, Boyacá Chicó y Deportivo Pereira.

Un dato no menor es que en solo unos días iniciará el camino de los Azules en la fase de grupos de la Copa Libertadores. El club deberá compaginar ambas competiciones, lo que añade presión y desgaste al plantel en una etapa complicada.