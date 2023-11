Mackalister Silva es el más reciente ídolo que tiene Millonarios. El capitán sigue activo y mostrando un nivel impresionante a nivel individual. Son varios triunfos, títulos, partidos y momentos que lo ponen en lo más alto de la historia reciente del club, por lo que su opinión siempre mueve el corazón de los hinchas.

Tras el triunfo sobre Cúcuta Deportivo en la ida de la semifinal de la Copa Colombia, el ‘14’ confirmó y opinó sobre una noticia que no se ha hecho oficial, pero que llena de ilusión al aficionado ‘embajador’.

Hace unos días se conoció que la dirigencia quiere traer para el próximo año a uno de los ídolos del club, Willington Ortiz, quien con su juego engrandeció el nombre de Millonarios. Su papel en el equipo será como veedor de las divisiones menores y así potenciar el trabajo que se viene haciendo con las inferiores.

Vea también: Las primeras palabras de Juan Pablo Vargas tras ser renovado con Millonarios

Mackalister Silva confirmó la noticia sobre Willington Ortiz

Si bien Millonarios no ha comunicado oficialmente la noticia en mención, el capitán, Mackalister Silva, no eludió la pregunta y, por el contrario, dio su opinión al respecto. Aseguró que: “los históricos tienen que estar acá y yo creo que las personas que han sentido y han amado esta camiseta tienen que hacer parte de esto”. Los comentarios no se hicieron esperar por parte de los hinchas que no se cambian por nadie por el momento que están viviendo.

Los ídolos que están trabajando en Millonarios

Desde hace varios años, desde que inició el proyecto de Alberto Gamero en 2020, la directiva se ha preocupado por darle un sentido de pertenencia al club, el cual había perdido eso desde hace un tiempo considerable. La llegada del entrenador, campeón como jugador y ahora como técnico, llevó a los dirigentes a traer más ídolos al cuerpo técnico.

Cerveleón Cuesta fue el primero en llegar, lo hizo junto a Gamero. Es el asistente técnico del equipo, un histórico que hizo su mayoría de carrera como jugador en Millonarios, quedó campeón en 1987 y 1988. Además, fue entrenador interino en 2002 y 2006, también ha trabajado con las inferiores del club.

Arnoldo Iguarán, el ‘Guajaro’, no solo es un histórico de Millonarios, también de la Selección Colombia y otros equipos, trabajo como entrenador de delanteros y es uno de los referentes del actual cuerpo técnico. Ahora se viene Willington Ortiz, otro ídolo de la Selección Colombia, Millonarios y el América de Cali.

Próximos partidos de Millonarios

Millonarios ya aseguró su clasificación al grupo de los ocho y le queda un partido por Liga para afrontar los cuadrangulares, pero antes deberá definir su paso a la final de la Copa Colombia. Ya jugó la ida ante el Cúcuta Deportivo y ahora se prepara para la vuelta que será el domingo 5 de noviembre en el estadio General Santander desde las 5:00 p.m.

Encuesta ¿Le gusta el trabajo que están haciendo los directivos de Millonarios? ¿Le gusta el trabajo que están haciendo los directivos de Millonarios? YA VOTARON 0 PERSONAS

El 8 de noviembre se juega la fecha 20 donde el equipo dirigido por Alberto Gamero se medirá frente a La Equidad en el estadio de Techo desde las 7:30 p.m.