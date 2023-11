René Higuita es uno de los futbolistas con más historia en el Fútbol Colombiano, lo hecho con Atlético Nacional y la Selección Colombia hacen que sea uno de los ídolos más importantes de los hinchas colombianos, sin embargo, con los hinchas de Millonarios, todo cambia, pues siempre ha sido resistido cada que pisa el estadio El Campín.

Higuita vistió los colores de Millonarios, pero fue un paso efímero que muy pocos recuerdan. Lo que sí es muy notorio es la rivalidad que hay entre el portero y la hinchada del conjunto ‘embajador’. Todo se podría resumir a su historia con Atlético Nacional, eterno rival del cuadro capitalino, y a lo vivido en la Copa Libertadores de 1989.

René Higuita y la rivalidad con Millonarios

El mismo René Higuita habló sobre su paso por Millonarios, lo vivido con el conjunto ‘embajador’ y las razones por las que llegó y tuvo que salir. Además, confesó que no entiende las razones por las que no recibe el cariño de la hinchada azul.

“Yo recuerdo que llegué del campeonato juvenil mundial de Rusia y se hablaba de Millonarios sin yo jugar en Rusia. El que tapó en esa oportunidad fue (Eduardo) Niño porque yo estaba lesionado, aquí había tenido problemas Millonarios con (Alberto) Vivalda que estaba lesionado y Mario Jimenéz que era el segundo arquero, pero lo habían licenciado, no sé qué problema tuvo. Yo llego un viernes y el sábado tenía viaje para Medellín y todos hablaban de que había una negociación” inició contando en charla con As Colombia.

“Yo voy saliendo del hotel y suena el teléfono, me devuelvo y eran don Hermes Tamayo, me dice que Nacional ya me había prestado y yo le dije, ‘yo me voy ahora, me llama mañana, yo ya he pensado’, a las 8:00 me llamó y al medio día ya me estaba yendo para Bogotá y el domingo estaba jugando en contra de Nacional. Me acuerdo de que el gol me lo hizo Victor Lugo, quedamos 1-1. En esa época, yo estaba a préstamo, no tenía opción de compra, pero en Millonarios no tenía más dolientes y don Hermes se murió y se perdió toda comunicación, hasta el sol de hoy. De un 100% yo creo que el 70 u el 80% de Millonarios no me quiere y yo no sé por qué, tal vez porque soy de Nacional”, expresó.

Próximos partidos de Millonarios

Millonarios ya aseguró su clasificación al grupo de los ocho y le queda un partido por Liga. Además, de las semifinales de la Copa Colombia. Inicia con los juegos de semifinal de Copa Colombia ante el Cúcuta Deportivo, primero este jueves 2 de noviembre en el estadio El Campín a las 8:00 p.m. y luego el domingo 5 de noviembre en el estadio General Santander desde las 5:00 p.m.

El 8 de noviembre se juega la fecha 20 donde el equipo dirigido por Alberto Gamero se medirá frente a La Equidad en el estadio de Techo desde las 7:30 p.m.

