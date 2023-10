Millonarios es uno de los equipos del Fútbol Colombiano con mejor cantera en la actualidad, el que mejor le ha sacado provecho a las categorías inferiores en los últimos años y el que mejor se proyecta con los juveniles en el balompié nacional e internacional. Ricardo el ‘Caballo’ Márquez alcanzó a trabajar con algunos de los que hoy en día están brillando en el azul capitalino.

El jugador del Unión Magdalena estuvo entre el 2020 y el 2022 dejando números interesantes, pero sin llegar a consolidarse como el delantero titular, consiguió un subcampeonato y se convirtió en un futbolista de odios y amores por lo hecho dentro y fuera de la cancha. Ahora, tras el partido que jugó en El Campín, aprovechó para aconsejar a uno de sus compañeros que dejó en el conjunto capitalino y que hoy está pasando por un buen momento.

El consejo de Ricardo el ‘Caballo’ Márquez a Beckham David Castro

El jugador del Unión Magdalena hizo una amistad con Beckham en el periodo que estuvo en Millonarios, en su momento el juvenil no había debutado con la profesional, pero ya se le veían conceptos interesantes en las categorías inferiores. En entrevista de zona mixta con ‘Rcn’ dijo: “muy amigo, anduvimos. Lo acogí antes de que debutara. Una buena amistad y me alegra que esté jugando, haciendo goles, que sea continuo en su juego, le dije que se porte bien”.

El ’Caballo’ Márquez ha sido muy polémico por su comportamiento. Recientemente, ha tenido varios escándalos en el que se ha visto discutiendo con la propia hinchada, compañeros de entrenamiento, entre otras personas.

El mismo jugador sabe que son comportamientos erróneos que le han costado momentos difíciles en su carrera y que quiere que su amigo no repita. Los errores del pasado no le permitieron llegar hasta donde quiso, por lo que a Beckham le dijo que se comportara y no creara mala fama como él lo hizo.

“Es difícil, ya me pasó. De no ser nada a ser mucho, adquirir fama y estatus es complicado. Que se comportara, que tuviera buen comportamiento en los entrenamientos y partidos. Yo creé mala fama por mi forma de ser en el campo, a lo que soy fuera de él, que es distinto. Que tuviera la calma, todo es proceso y que tiene condiciones bravas, por eso lo acogí”, expresó.

Próximos partidos de Millonarios

El sábado 21 de octubre se medirá ante Independiente Santa Fe. El lunes 30 de octubre se pondrá al día en la Liga con el juego que le faltaba ante América de Cali en el Pascual Guerrero, compromiso que iniciará a las 8:00 p.m.

Los juegos de semifinal de Copa Colombia ante el Cúcuta Deportivo serán el jueves 2 de noviembre en el estadio El Campín desde las 8:00 p.m. y luego el domingo 5 de noviembre en el estadio General Santander desde las 5:00 p.m.

Toda la actualidad del fútbol colombiano en la palma de tu mano. Síguenos en nuestro grupo de WhatsApp y en Google News.