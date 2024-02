El nuevo extremo es uno de los afanes de Millonarios por estos días, pese a los buenos resultados de las últimas semanas. Pero eso parece no ser suficiente. El equipo de Gamero espera poder fichar lo más pronto posible al jugador para que ocupe el lugar que dejó Edgar Guerra. Según el periodista Mariano Olsen, Emerson Rivaldo Rodríguez ya firmó su nuevo contrato con el gigante ‘embajador’. Será su segundo ciclo tras su debut como canterano.

