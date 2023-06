Mario Vanemerak, uno de los jugadores más queridos en Millonarios, habló de la final de la Liga Colombiana I-2023 y analizó a Atlético Nacional. Además, se refirió a esta rivalidad histórica y citó el año 1989.

Vanemerak es una de las voces autorizadas de Millonarios, vistió esta camiseta y su amor por el club no se duda. La hinchada siempre lo tiene en cuenta y sus análisis son bien recibidos en el gigante embajador.

En diálogo con Win Sports, Mario Vanemerak desempolvó aquel partido de Copa Libertadores de 1989. Cuartos de final y juego definitivo entre Atlético Nacional y Millonarios, con el arbitraje de Hernán Silva.

Contó cómo comenzó la rivalidad con el equipo verde, pero reconoció que la final es entre dos grandes de Colombia. Es otro que se ilusiona con la estrella 16 para Millonarios.

“Es un sentido de pertenencia enorme lo que sentimos hacia Millonarios, esperábamos el calendario para saber cuándo jugábamos contra Nacional porque había mucha rivalidad deportiva. Las declaraciones eran provocativas deportivamente hablando para que uno se caliente, pero desde el 89 este es el partido histórico cuando quedamos eliminados con el famoso penal que no cobró Hernán Silva”, dijo Mario Vanemerak.

“Desde ese partido del 89 la gente se agarra de ese partido. En el ST hay un penal clarísimo de René a Arnoldo que el árbitro no pita. Estábamos seguros que ese penal nos hubiese dado la posibilidad de clasificar”, agregó en Win Sports.

“El clásico de Millonarios sería Santa Fe, pero por la rivalidad y todo lo que ha pasado, ahora es Nacional y eso es lo que el hincha quiere… Ganar la final no sería sacarse la espina porque cuando se pierde un título no se puede retroceder. Sería sentir una satisfacción. Este es el momento. Ojalá jugadores y cuerpo técnico puedan lograrlo. La hinchada está esperando este momento, ganar el campeonato y sobre todo contra Nacional que es muy competitivo. Son dos grandes. Es hermoso cuando te toca ganar; si te toca perder, siempre te va a quedar esa mancha de haber perdido con el equipo con el que no puedes hacerlo”, finalizó Vanemerak.