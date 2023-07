Millonarios fue noticia nacional esta semana por las negociaciones iniciadas con Falcao que al final terminaron siendo fallidas. Los directivos viajaron y se reunieron con el ‘Tigre’, vieron de gran manera el proyecto, pero no se pudo concretar. El máximo accionista del club, Gustavo Serpa, contó los detalles de la reunión y el nuevo plan que tendrán para concretar en un futuro al delantero colombiano.

“Desafortunadamente no fue posible concretar nuestro sueño, aunque nos ilusionamos, pues no se dio (…) Tenía ilusión de que eso pudiera pasar, pero las condiciones eran difíciles. Falcao es un jugador de talla mundial de niveles de ingresos acordes a ese nivel y unas circunstancias familiares particulares que no permitieron que se diera”, indicó Serpa en entrevista con Blu Radio.

Además, aseguró que no se rendirán y buscarán más adelante volver a negociar: “cuando le escribí le dije que entiendo las condiciones y las respeto, las comparto, pero no renunciamos a nuestro sueño. Ojalá en un año que termine el vínculo con el Rayo Vallecano podamos volver a hablar y hacer realidad ese sueño. Me dijo que estaba a disposición de colaborar. Creo que todo en muy buenos términos”.

Cerró diciendo cómo vio su estado físico, algo que preocupaba a varios hinchas: “se ve muy bien. Me sorprendió, parece un muchacho y se ve muy delgado, está en buena forma. Ese día que nos vimos venía de correr 10-12 km. De verdad que me sorprendió bastante su estado de forma”.