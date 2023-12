Millonarios está a un partido de despedir la turbulenta temporada 2023, un año en el que logró la estrella 16 en una final histórica ante Atlético Nacional en junio. Llegó a una final de Copa Colombia que perdió en penaltis ante el mismo rival y durante los meses fue protagonista del FPC ocupando los primeros lugares de las tablas de posiciones, siendo, de lejos, el merecido líder de la reclasificación. Si bien, no se cumplió con los objetivos del segundo semestre, no todo fue malo, pero ya se piensa en lo que será el 2024 donde jugarán la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El técnico Alberto Gamero y su cuerpo técnico tienen en mente reforzar algunas posiciones para el 2024 y mantener ese alto nivel y además trasladarlo al ámbito internacional. Millonarios necesita más jerarquía en cada posición de la cancha. Es urgente perfeccionar el recambio desde la suplencia para no desinflarse en las instancias finales. Y en eso se enfocan directivos y entrenador. Mientras eso sucede, las voces de los especialistas no se han hecho esperar.

Por ejemplo, uno de los que reaccionó tras la eliminación de Millonarios es Iván Mejía. El reconocido periodista, tras la victoria de América de Cali que decretó el final del equipo azul en la Liga II-2023, no se guardó nada en su cuenta de X y señaló el proceso deportivo del club ‘Embajador’. Por supuesto, volvió a colocar su mirada en Gustavo Serpa, máximo accionista del gigante bogotano.

“Los procesos obligatoriamente tienen que estar acompañados por los resultados. Gamero, 7 años, una Copa y 1 Liga. Mejor no hablar de los números del arrogante y petulante Serpa. Mucho tilín tilín”, dijo Iván Mejía en la cuenta de X. Aclarando que el tiempo de Alberto bajo el mano de Millonarios es de cuatro años, no de siete, como se menciona en el trino. Vale resaltar que no es la primera vez que Mejía lanza duras palabras a Serpa. El comunicador fija su mirada y no le perdona la eliminación en el Grupo B.

Novedades de Millonarios en el mercado

Según el periodista Mariano Olsen, Millonarios está interesado en Pablo Sabbag, quien es jugador de Alianza Lima y no ha renovado con el equipo peruano. El atacante colombiano tiene amplia experiencia en diferentes clubes del fútbol colombiano. Es canterano de Deportivo Cali y brilló con La Equidad. Está a la espera de definir su futuro y el club ‘Embajador’ es una de las primeras opciones.

Por otro lado, la zona de laterales es otra de las que será prioridad para Millonarios. Alberto Gamero quiere reforzar la banda izquierda. Según lo confirmó el periodista Felipe Sierra, el equipo ‘Embajador’ tiene en carpeta a Danovis Banguero y el club azul negocia con Águilas Doradas detalles de su posible traspaso.

