La situación crítica que atraviesa Millonarios de cara al arco ha aumentado fuertemente las vinculaciones con el delantero, Radamel Falcao. Los rumores sobre la llegada del ‘Tigre’ al plantel azul se han disparado en las últimas horas y ha salido el club a aclarar la situación.

Las vinculaciones entre Millonarios y Radamel Falcao no son nuevas. El delantero histórico de la Selección Colombia ha estado en la órbita del ‘Embajador’ en distintas oportunidades y se habló mucho de una posible llegada en este mercado de pases.

Los rumores se apagaron tras el inicio de la temporada, pero fue el diario AS el que aseguró que el club bogotano no daba su brazo a torcer y que insistirían en el fichaje del oriundo de Santa Marta. El veterano no ha dejado de ser el gran sueño de la directiva azul.

¿Interés en Falcao?

“Millonarios no se dará por vencido y volverá al ataque para hacerse con el actual delantero del Rayo, que termina contrato con los vallecanos este mes de junio. Tratarán de convencer a la estrella cafetera a través de diferentes factores, como el deportivo, el económico y, sobre todo, el sentimental, puesto que esta decisión supondría volver a su país” aseguró el diario AS.

Vale recordar que ya hubo reuniones entre las partes a mediados del año 2023, pero las conversaciones no llegaron a ningún puerto. Radamel Falcao deseaba cumplir con su contrato con Rayo Vallecano (finaliza en junio) y evalúa otras variablles como la situación de su país natal.

Millonarios aclaró la situación

El periodista, Diego Rueda ha asegurado que el equipo bogotano no ha hecho ningú acercamiento por el ‘Tigre’. “Fuentes cercanas a Millonarios confirman que en este momento no hay ninguna oferta para que Falcao García juegue en el cuadro ‘Embajador’“.

Habrá que esperar a mediados de año para saber si realmente hay alguna probabilidad de que el delantero vista la camiseta de Millonarios. El contrato del futbolista con el equipo español está vigente hasta el próximo 30 de junio y ya está en condiciones de discutir su futuro.