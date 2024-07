Millonarios vive un agitado ambiente en lo futbolístico, debido al pobre inicio en la Liga Colombiana II-2024, razón por la que sus hinchas están muy molestos, pero en lo logístico también presenta inconvenientes, debido a que no tiene estadio para jugar sus próximos partidos de local, tema en el que trabaja la dirigencia, inicialmente para el duelo con Patriotas.

Debido a la realización del Mundial Femenino Sub-20, son varios los equipos del fútbol colombiano que no podrán utilizar sus habituales estadios, como sucederá en Medellín, Cali y Bogotá, que son las sedes del evento deportivo, es por esto que estos equipos, incluido el ‘azul’ capitalino, deberán que buscar un escenario en otra ciudad para jugar.

Ibagué no recibiría a Millonarios

Una de las posibilidades que manejaba la dirigencia del cuadro que dirige el técnico Alberto Gamero, era el estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué, es por esto que la dirigencia de Millos hizo la solicitud para poder jugar de local en ese escenario, pero todo indica que no le sería prestado por un inconveniente que se conoció en las últimas horas.

El periodista Cristian Pinzón contó en el programa ‘Combo Deportivo’ de la emisora ‘Bésame Radio’ de la ciudad de Ibagué, que la alcaldía de Ibagué sí le quiere prestar el estadio a Millonarios, pero Deportes Tolima no lo quiere permitir, por lo que si no hay el aval del ‘vinotinto y oro’ como exige la Dimayor, no se podrá alquilar el escenario.

Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. Foto: VizzorImage / Juan Torres.

Millonarios tampoco jugaría en Villavicencio

Cristian también reveló que el mismo problema que hay en Ibagué se daría en Villavicencio, ya que la alcaldía sí está dispuesto y ve con buenos ojos que el ‘azul’ juegue de local en el Bello Horizonte, pero Llaneros no quiere dar la autorización, por lo que de momento, sería una sede descartada, una mala noticia para Millos y su afición, teniendo en cuanta que es una ciudad que queda a menos de dos horas de Bogotá y sería muy fácil el traslado de los hinchas.

Aunque todavía no están completamente descartadas estas ciudades, la situación no está nada fácil, es por esto que están viendo otras opciones, como lo son Armenia, Pereira y Manizales, tema que la directiva de Millonarios espera poder definir en los próximos días.

Estadio Bello Horizonte de Villavicencio.