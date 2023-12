Millonarios hizo oficial la salida de tres de sus jugadores. El conjunto ‘embajador’ despidió el 2023 con un primer semestre exitoso y uno en el que se quedó sin nada. Su balance fue de dos finales, una ganada y una perdida, levantó la Liga del primer semestre y perdió la Copa, las dos ante el mismo rival, Atlético Nacional.

El título de la Liga Colombiana 2023-I aseguró para los dirigidos por Alberto Gamero fase de grupos de la Copa Libertadores en 2024 y la Superliga que se disputará en enero. Esto llevó a que en la institución capitalina hubiera varios movimientos en la nómina y que, hasta ahora, el club los está anunciando de manera oficial; empezó con las salidas.

Millonarios hizo oficial la salida de tres de sus jugadores

Este miércoles, Millonarios acabó con los rumores y confirmó la salida de tres de sus jugadores, todos con poca continuidad en el primer equipo. Como se había anunciado hace unos días en diferentes espacios, Kliver Moreno, Juan David Torres y Juanito Moreno, se sumaron a la salida de Fernando Uribe.

Kliver no pudo tener la continuidad necesaria para mostrar sus condiciones y además tenía por delante a jugadores como Larry, Giraldo, Pereira y Vega, quienes habitualmente eran los elegidos por Gamero; sin embargo, mostró que tiene todo para brillar en cualquier equipo. Torres, no tuvo los minutos necesarios para mostrar su talento y buscaría nuevos aires.

Por último, Juanito Moreno, quien fue un jugador muy querido por la hinchada, también le dijo adiós al club de sus amores. Algunos adjudican que su no continuidad fue por el error cometido durante la ida de la final de la Copa en el estadio El Campín.

El portero, que en la mayoría de su carrera por Millonarios fue suplente, hizo parte del equipo que salió campeón de la Copa contra Junior en 2022 y la Liga ante Nacional en 2023-I.

Los refuerzos que busca Millonarios

Alberto Gamero ya tiene pensado las posiciones que quiere reforzar para el 2024 donde jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores en la que está obligado a pasar la siguiente ronda. El entrenador quiere a un arquero, laterales, sobre todo un izquierdo, un extremo y, como prioridad, un delantero que le compita a Leonardo Castro. Si bien han sonado varios nombres, por ahora todos han sido solo rumores. Lo cierto es que hay dos que, según varios periodistas encargados en mercado de fichajes, ya estarían firmados. Uno es Diego Novoa y el otro es Yerson Candelo.

Encuesta ¿Está de acuerdo con la salida de estos jugadores? ¿Está de acuerdo con la salida de estos jugadores? YA VOTARON 0 PERSONAS

“Desde que estoy en Millonarios, es la primera vez que veo a la junta directiva dispuesta a las contrataciones. Hablamos con los jugadores, pero no se nos ha hecho fácil. Lo que yo siempre he dicho, no quiero traer por traer jugadores, quiero traer unos que nos den una mano y que quieran competir”, dijo Gamero.

Toda la actualidad del fútbol colombiano en la palma de tu mano. Síguenos en nuestro grupo de WhatsApp y en Google News.