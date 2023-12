¿Por qué Diego Novoa y no Juan Moreno? Alberto Gamero reveló la razón

Millonarios trabaja en organizar su plantilla para lo que será el año 2024, en donde no solamente tendrá la obligación de ser protagonista de las competiciones locales, sino que también en la Copa Conmebol Libertadores, torneo en el que sus hinchas esperan tener una buena presentación y llegar a las instancias finales.

Una de las decisiones que tomó el entrenador Alberto Gamero y la directiva del cuadro ‘embajador’, es hacer un cambio en la portería, por lo que se llegó a un acuerdo con el arquero Diego Novoa, quien salió del América de Cali y ahora estará defendiendo los colores del equipo bogotano, tema del que habló el técnico samario.

En una entrevista para la emisora Antena 2, Gamero reveló sus motivos para contratar a Novoa, a pesar de que el golero salió de los ‘Diablos Rojos’ en medio de críticas por parte de los hinchas por algunos errores que cometió, asegurando que es un portero que conoce muy bien lo que es atajar en la altura de Bogotá y tiene experiencia.

“Sí, queríamos tener otro arquero en la plantilla con un poco más de experiencia. El nombre de Novoa es una persona que conoce Bogotá, la altura y es un arquero que nos puede dar una mano en momento determinado”, dijo el entrenador de Millonarios, revelando las principales razones por las que se la jugó por Diego.

¿Qué pasará con Juan Moreno?

Sobre el joven arquero, que es canterano de Millonarios y muy querido por la afición, el técnico Alberto Gamero contó que el representante del jugador se molestó por la contratación de Diego Novoa, por lo que seguramente buscará un nuevo equipo para el 2024, en donde pueda tener minutos y una continuidad.

“El empresario sabía que venía un nuevo arquero y parece que no le gustó, por lo que posiblemente irá a otra parte”, confesó el ‘timonel’ de Millos, el cual también se refirió al futbolista Elvis Perlaza, del que aseguró que su deseo era que se quedara a pesar de los errores, pero van a buscar otro lateral y seguramente el defensor se irá.

Los refuerzos para Millonarios 2024

En la misma entrevista con Antena 2, Gamero contó que en esta oportunidad, por lo que dio a entender que antes no sucedía, la dirigencia sí está muy abierta a realizar algunos fichajes que a él le gusta, pero en esta ocasión lo complicado ha estado a la hora de las negociaciones, las cuales no han sido nada fáciles.

“Desde que estoy en Millonarios, es la primera vez que veo a la junta directiva dispuesta a las contrataciones. Hablamos con los jugadores, pero no se nos ha hecho fácil. Lo que yo siempre he dicho, no quiero traer por traer jugadores, quiero traer unos que nos den una mano y que quieran competir”.

