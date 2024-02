Millonarios recibió al América de Cali por la fecha 5 de la Liga Colombiana I-2024, compromiso que se llevó a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, que tuvo el acompañamiento de más de 30 mil hinchas del ‘azul’, los cuales apreciaron la victoria de su equipo por 1-0, en lo que fue un difícil encuentro.

El trámite del primer tiempo fue muy cerrado, debido a que los dos equipos priorizaron no darle ventajas al rival, por lo que no se generaron muchas oportunidades de gol, lo que hacía aburrido el juego, pero cuando parecía que no se darían emociones antes de ir a los camerinos, el ‘escarlata’ anotó, pero el gol fue anulado y se armó polémica.

Cuando se jugaba el minuto 45, llovió un centro en área del ‘embajador’, el balón recorrió el borde de la línea final, pero el asistente no levantó la bandera inicialmente y la acción continuó y terminó en gol de América, pero segundos después, el árbitro alzó el banderín y anuló el tanto, asegurando que la esférica había traspasado el final de la cancha.

El partido se abrió en el segundo tiempo

En la segunda mitad, el juego se abrió un poco más, debido a que Millos encontró más facilidades de poder atacar la defensa del visitante, mientras que los ‘escarlatas’ se decidieron a mantener el cero en el arco, renunciando así al ataque y pensando que las contras podría ser una herramienta para abrir el marcador.

Pues al minuto 58 llegó la apertura del marcador, por medio de Leonardo Castro, el cual aprovechó una pelota que le llegó desde la banda izquierda con un buen centro, al que el delantero, con una gran ubicación, quedó por atrás del defensor y cabeceó solo para anotar el primero del compromiso y que puso a celebrar a todos en el Campín.

Millonarios lo sufrió en el final

Los últimos minutos del partido fueron con América jugada a conseguir el empate, mientras que Millos se dedicó a defender el resultado y se tiró para atrás, fue así como los visitantes generaron varias ocasiones de gol, pero no pudieron concretar por falta de definición, pero también por la intervención de Juan Pablo Vargas y Andrés Llinás, que se atravesaron en los remates.

Finalmente, el ‘embajador’ se quedó con la victoria por 1-0, resultado que lo pone con 8 puntos en la tabla de posiciones, mientras que el ‘escarlata’ se quedó con 6 y sin saber lo que es sumar en condición de visitante en el campeonato.

