Millonarios sumó dos convocados de última hora para enfrentar a Once Caldas

Millonarios necesita sí o sí la victoria ante Once Caldas para no quedarse en la tabla de posiciones y ver de lejos la clasificación a los cuadrangulares de la Liga Colombiana 2024-I. Este martes recibe al ‘blanco blanco’ en el estadio El Campín en un partido que estará lleno de tensión, pues los dos equipos necesitan el resultado.

Alberto Gamero va con lo mejor que tiene aunque sufrió una baja sensible y se vio obligado a mover el tablero en la zona posterior. Ante la expulsión de Óscar Vanegas y la lesión de Jorge Arias, tuvo que acelerar el proceso de Andrés Llinás, quien fue llamado a última hora junto a Juan Carvajal.

Convocados de Millonarios para enfrentar a Once Caldas

Millonarios recuperó a la mayoría de jugadores en el medio campo para el partido anterior que perdió contra Patriotas, si bien no empezaron desde el minuto 1’, fueron ingresando de a poco y se vieron buenas sensaciones en varios que regresaron. Para este partido también están Mackalister Silva, Emerson Rivaldo Rodríguez, Daniel Cataño, entre otros.

Por ahora, lo único preocupante para el conjunto ‘embajador’ está en la parte posterior donde se encuentra sin sus habituales laterales izquierdos. Por esta razón, Millonarios formaría de la siguiente manera entendiendo que Álvaro Montero sigue sancionado y pagará su última fecha tras la expulsión en el Atanasio Girardot.

Los 11 serían: Diego Novoa; Delvin Alfonzo, Juan Pablo Vargas, Andrés Llinás, Sander Navarro; Larry Vásquez, Daniel Giraldo, Mackalister Silva, Daniel Cataño, Emerson Rodríguez, Leonardo Castro.