Millonarios vs. Alianza Petrolera será el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Colombia y hay información importante sobre boletería para los abonados del cuadro capitalino. Son alrededor de 20.000 los hinchas que tienen el beneficio durante el semestre, pero algunos no saben que este juego no lo cubre el abono.

En redes sociales hubo varias confusiones sobre la boletería para este compromiso. No sabían si se perdía el beneficio en dado caso de no comprarla y que el equipo siguiera avanzando a las siguientes fases, algo similar a lo que pasa en Liga con los cuadrangulares. También hubo quienes tuvieron inconvenientes para la compra.

Toda la actualidad del fútbol colombiano en la palma de tu mano. Síguenos en nuestro grupo de WhatsApp y en Google News.

¿Si no compra la boleta perderá el beneficio?

La respuesta que da Entradas Amarillas, empresa encargada de vender la boletería en Millonarios, es que no se pierde. Al hacerle la siguiente pregunta, “¿yo soy abonado antiguo de Millos, ya tengo la pre reserva de la boleta de Copa, pero no puedo asistir al partido el jueves por trabajo, qué pasa si no la compro, pierdo el beneficio de abonado para Copa?” Esto fue lo que respondieron: “Gracias por comunicarte con nosotros, no lo pierdes”.

¿Por dónde comprar boletería para Millonarios vs. Alianza Petrolera?

Sea abonado o no, lo puede hacer en la página de Entradas Amarillas. Si es abonado antiguo y no lo pudo hacer dentro del plazo o presentó problemas con la plataforma, debe ingresar seleccionar la tribuna y ahí aparece la opción de abonado, le pedirá los últimos cinco dígitos de su documento de identidad. Si es como boletería suelta, hace el mismo proceso, pero sin los dos últimos pasos.

¿Qué viene para Millonarios en Liga y Copa?

Millonarios tendrá un calendario apretado en el que afrontará la Liga Colombiana y los cuartos de final de la Copa, aunque fue aplazado el juego del fin de semana ante Unión Magdalena. Tras el partido de este lunes en territorio antioqueño en el que enfrentó a Envigado, juego que se disputó en el estadio Polideportivo Sur el lunes a las 10:00 a.m. recibirá a Alianza Petrolera en El Campín para jugar el partido de ida. La siguiente jugará la vuelta ante los ‘aurinegros’. A mediados y finales de octubre se le juntaron los aplazados donde también enfrentará al América de Cali.